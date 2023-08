3:2: Kirchfidisch bleibt in der Spur

Kirchfidisch – Welgersdorf 3:2. Der SV Kirchfidisch bleibt weiter makellos! Im Derby gegen den SV Welgersdorf behielt man dank eines späten Treffers die Oberhand und hält so nach drei Runden beim Punktemaximum. Früh nutzte Felix Csencsits einen SVW-Abwehrfehler zum 1:0, ehe in weiterer Folge die Welgersdorfer das Spiel bestimmten und gefährlicher wurden. Stürmer Dario Soltic traf zum verdienten Ausgleich – gleichzeitig der Pausenstand. Nach Wiederanpfiff übernahm dann der SVK das Kommando und ging abermals durch Csencsits in Führung. Als Soltic in der Schlussphase zum 2:2 traf und jeder mit einem Remis rechnete, erzielte Niklas Horvath den umjubelten Siegtreffer für die Kirchfidischer. „Das war ein richtiger Arbeitssieg. Aufgrund der zweiten Hälfte geht dieser aber auch in Ordnung“, resümierte Kirchfidisch-Obmann Christian Schaffer. SVW-Pressesprecher Dietmar Kaiser meinte: „Es war ein Match, das beide gewinnen hätten können. Das Glück war aber auf ihrer Seite. Ein Unentschieden wäre gerechter gewesen.“

Hannersdorf – Riedlingsdorf 1:2. Der ASK Riedlingsdorf hält weiter beim Punktemaximum! Die Elf um Kapitän Thomas Prochazka bog im schweren Auswärtsspiel den SV Hannersdorf knapp mit 2:1 und hat so bereits neun Zähler am Konto. Stürmer Domen Kosnik wurde im Hannersdorfer Weinbergstadion mit einem Doppelpack zum Riedlingsdorfer Matchwinner, auch weil der SVH erst spät durch Goran Piskovic zum Anschluss traf. „Es war eine spielerisch starke Leistung von uns und wir haben souverän gewonnen. Ihr Anschlusstreffer kam sehr spät, im Großen und Ganzen war der Sieg nie in Gefahr“, resümierte Riedlingsdorf-Sektionsleiter Roman Graf. SVH-Obmann Matthias Konrad haderte mit einigen vergebenen Chancen: „Uns hat der Dosenöffner gefehlt, um wieder ins Spiel zurückzukommen.“

Schachendorf – Buchschachen 3:1. Der SC Schachendorf ist weiter im Flow. Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen muste jetzt auch der SC Buchschachen an die neue SCS-Stärke glauben. Neu deswegen, weil man im Vergleich zur Vorsaison stark verbessert agiert. Gegen den Absteiger brachte Kristijan Balagovic den SCS früh per Elfer in Front. Keine 15 Minuten später legte Jakob Varga das 2:0 nach. Dieses hielt man auch bis tief in die zweite Halbzeit, ehe Marko Jurcic die Partie nochmal spannend machte. Julian Simon belegte schlussendlich aber alle Zweifel (88.). Für Schachendorf der nächste volle Erfolg! Obmann Christian Takacs: „In der ersten Halbzeit hatten wir die Oberhand, in Folge standen wir in der Defensive sehr gut – verdiente drei Punkte.“ Buchschachen ließ nach einem Traumstart erstmals Federn – gegen Kirchfidisch möchte der SCB nun zurück in die Erfolgsspur finden.

Deutsch Schützen – Wolfau 4:2. Nach der Heimniederlage gegen Riedlingsdorf wollte sich der SVDS abermals auf heimischen Boden rehabilitieren. Das gelang, wenngleich man anfangs einem Rückstand hinterherlaufen musste. Luka Bozic brachte nach einem schnell vorgetragenen Angriff die Wölfe in Führung. Schützen scheiterte zuvor bereits in Person von Martin Makovecz und Dominik Laky mit guten Möglichkeiten an Gäste-Tormann Christoph Csar – in Minute 30 schaffte man dann aber den Ausgleich. Bis zur Pause erhöhte man gar noch auf 3:1. Ein Weitschusstreffer von Jan Herold (66.) machte die Partie nochmal spannend. Mit dem 4:2 durch Gergö Zimits war aber der Deckel auf dem Spiel.

Siget – Oberschützen 1:6. Der UFC Siget muss die nächste hohe Niederlage einstecken. Während es nach 45 Minuten noch torlos 0:0 stand, gerieten die Sigeter nach Seitenwechsel kräftig unter die Räder und fassten im Heimspiel gegen den UFC Oberschützen ein 1:6 aus. Unmittelbar nach Wiederanpfiff markierten die Gäste eine schnelle 2:0-Führung. Die Heimischen schafften den Anschlusstreffer, doch Oberschützen traf per Doppelschlag und bog so endgültig auf die Siegerstraße. „In der ersten Hälfte waren wir sehr unkonzentriert im Spielaufbau, nach der Pause war es besser und dann haben wir auch die Tore gemacht. Trotz dieses Ergebnisses war ich aber nicht wirklich zufrieden mit dem Spiel“, sagte Gäste-Coach Szilard Santha zur BVZ.

Kroisegg – Redlschlag 2:1. Im Duell der noch punktelosen Teams ging der SV Kroisegg als Sieger hervor. Dabei startete das Heimspiel gegen Redlschlag gar nicht gut. Mit dem ersten Angriff gingen die Gäste in Führung. Und das 1:0 hielt auch richtig lange. In Hälfte zwei war dann aber Doppelschlag-Zeit. Binnen weniger Minuten drehte der SVK die Partie und holte die ersten Punkte. Pressesprecher Horst Gruber: „Gegen Ende war es nochmal offen, ganz wichtig aber, dass wir den Sieg retteten.“ Redlschlag zeigte sich gegenüber dem Auftakt-0:6 gegen St. Michael verbessert, für Punkte reichte es aber wieder nicht. Sektionsleiter Christian Bruckner: „Zurzeit ist ein wenig der Wurm drin.“

Hochart – Mariasdorf 1:3. Ebenfalls punktlos startete diese Partie. Weder Hochart noch Mariasdorf konnten in ihren ersten Spielen anschreiben. Das änderte sich nun zumindest für den SCM. Den besseren Start hatte aber wie in Kroisegg der spätere Verlierer. Val Kmetic brachte Hochart rasch in Führung. Noch vor der Pause gab man diese aber aus der Hand. Mariasdorf schaffte erst durch Georg Tullmann den Ausgleich, ein starker Csanad Hera stellte dann per Doppelpack die Weichen endgültig auf Auswärtssieg. Sektionsleiter Andi Schuh: „Durch das 0:1 sind wir erst wachgerüttelt worden, dann verhalf uns eine tolle Mannschaftsleistung zum Sieg.“ Hochart-Obmann Dieter Höfler zeigte sich etwas ratlos: „Eigentlich lief alles nach Plan und dann stehen wir wieder mit null Punkten da – zurzeit ist es mühsam.“

Statistik

SV „Christbäume Fröhlich“ Kirchfidisch – SV Welgersdorf 3:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (5.) Felix Csencsits, 1:1 (21., Elfmeter) Soltic, 2:1 (65., Elfmeter) Felix Csencsits, 2:2 (82.) Soltic, 3:2 (89.) Horvath. Reserve: 4:2 (Posch 2, Szaffich, Moosbrugger; Lackner, Portschy). SR: Cvrljak.- Kirchfidisch, 150.

Kirchfidisch: Szöke, Patrick Schaffer (46. Schaffer), Nemes, Kiss, Josef Csencsits; Szabo, Posch (80. Kulovics); Koxe (46. Stumpf), Kollar, Horvath (90. Wagner); Felix Csencsits.

Welgersdorf: Freitag; Levonyak, Müllner, Schoditsch; Pajk, Rados; Kamper, Michael Urbauer, Lödör; Niko Urbauer, Soltic.

SV Nababu Hannersdorf – ASK KDS Riedlingsdorf 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (8.) Kosnik, 0:2 (56.) Kosnik, 1:2 (93.) Piskovic. Reserve: 4:1 (Brenner, Unger 2, Klepits; Graf). SR: Sahin.- Weinbergstadion, 100.

Hannersdorf: Haselbacher; Oswald (46. Reicher), Eckert, Bogdanovic, Lang (46. Aigner); Muhr (46. Fixl), Schendl, Pungor; Sagmeister, Piskovic, Coric.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Just, Piff, Florian Huber, Höller (41. Ritter); Postmann (63. Stefan Huber), Knapp, Smid, Rechberger; Florian Prochazka, Kosnik (74. Lukschander).

SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf – SC Buchschachen 3:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (3., Elfmeter) Balagovic, 2:0 (18.) Varga, 2:1 (73.) Jurcic, 3:1 (88.) Simon. Reserve: 9:5 (Kaiser 2, Dorner 2, Reiger 2, Marlovits 2, Simon; Kraus, Islamovic 3, Gashi). SR: Boandl.- Schachendorf, 120.

Schachendorf: Szep; Cernut, Nemeth, Macesic, Marlovits; Dorner (51. Simon), Puskarits, Konrad (34. Mamic; 75. Füzi), Varga; Cacic, Balagovic.

Buchschachen: Nemeth; Fleck, Franyi, Balla (78. Demokrat Kacanolli), Jurcic; Flamur Kacanolli, Taferner; Mersits, Kotnik, Teubl (62. Kurtz); Hegedüs.

SV Deutsch Schützen – SV Wolfau 4:2 (3:1).- Torfolge: 0:1 (22.) Bozic, 1:1 (30.) Pakai, 2:1 (35., Elfmeter) Pakai, 3:1 (40.) Makovecz, 3:2 (66.) Herold, 4:2 (91.) Zimits. Reserve: 4:2 (Laky 3, Szvetits; Madl, Loschy). SR: Cetiner.- Deutsch Schützen, 100.

Deutsch Schützen: Schwarzmayer; Wallner, Gesslbauer, Topor, Benedek; Dominik Laky (70. Jakob Laky), Turi (80. Schmidt), Zimmermann, Zimits; Pakai, Makovecz (80. Szvetits).

Wolfau: Csar; Schiller, Madl, Stelzer, Korytin (86. Madl); Lang (46. Thomas Lukitsch), Herold, Andi Lukitsch, Jonas Koller; Bozic, Mark Koller.

UFC Siget – UFC „PG-Cars“ Oberschützen 1:6 (0:0).- Torfolge: 0:1 (47.) Mark Szalai, 0:2 (51.) Proksch, 1:2 (58.) Lukacs, 1:3 (59.) Benedek, 1:4 (61.) Kappel, 1:5 (87.) Tölly, 1:6 (91.) Tölly. Reserve: 8:0 (Kiss 6, Saurer 2). SR: Ziermann.- Zickenbachstadion, 110.

Siget: Imrek; Reitmeier (52. Kristaloczy), Plank, Varsanyi; Kelemen, Reiner (37. Tkauz), Sulyok, Horvath, Lukacs; Markus Herrklotz (76. Ringbauer), Jantos.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov (66. Ergül), Molnar, Abou, Roland Szalai; Proksch, Dominik Pran, Kappel, Adrian Pran (74. Tölly); Wachter (53. Benedek), Mark Szalai.

SV Kroisegg – SG Redlschlag 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (2.) Mogyorosi, 1:1 (62.) Czingraber, 2:1 (65.) Egyed. Reserve: Nichtantreten Redlschlag. SR: Divkovic.- Kroisegg, 70.

Kroisegg: Haspl; Gutmann, Török, Czingraber, Kremnitzer (61. Pichler); Simon, Dancs, Viszket, Egyed; Holzer, Lackner (77. Weghofer).

Redlschlag: Friedel; Böhm (12. Kosijer), Benko, Kaman, Bertl; Ivancsics, Szabo; Karasz, Mogyorosi; Sardy, Grgic.

SV Hochart – SC Mariasdorf 1:3 (1:3).- Torfolge: 1:0 (2.) Kmetic, 1:1 (24.) Tullmann, 1:2 (29.) Hera, 1:3 (41., Freistoß) Hera. Reserve: 5:2 (Danter 2, Töpfer, Mauerhofer, Riemer; Demeter 2). SR: Tatzber.- Hochart, 70.

Hochart: Wunderer; Pfeil, Hochhold (85. Riemer), Pfeffer, Stögerer; Kmetic, Filip (46. Jahrmann), Wappel, Zibert; Triler, Höfler (76. Damjanovic).

Mariasdorf: Schlaffer; Kirnbauer, Georg Tullmann, Phillip Tullmann, Kappel; Schuh (95. Hofmann), Berta (64. Farkas); Laschober (90. Kresnik), Putz, Renner; Hera.

SV St. Michael spielfrei.-