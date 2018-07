Nach Ablauf der Saison 2017/18, die für den ASK Riedlingsdorf nicht im eigentlich angestrebten Wiederaufstieg in die 1. Klasse Süd mündete, gab es einige Umstrukturierungen. So nahm Spielertrainer Anton Dorner seinen Hut und wanderte in die benachbarte Steiermark ab. Für ihn fand man mit Josef „Pepi“ Novakovits auch schon einen Nachfolger, der zuletzt vor allem im Nachwuchs des SV Stegersbach arbeitete, zudem die Video-Analyse bei der Ersten übernahm und auch sonst ein wichtiger Baustein im Trainerteam des Burgenlandligisten war. „Das Ziel ist klar, Meister zu werden“, sagte Sektionsleiter René Pammer dazu und fügte an: „Alles andere wäre auch nicht realistisch.“

So gibt es auch Verstärkungen, wobei man defensiv nach dem Abgang von Dorner, der da auch die Strippen zog, gezwungen war, zu handeln. So verpflichtete man den Ex-Hodiser Gabor Subicz, der zuletzt in Frankenau kickte. Gehen wird im Gegenzug Dominik Rusz. „Wohin er geht, weiß ich noch nicht“, so Pammer, der weiter anfügte: „Unsere Kaderplanung ist prinzipiell abgeschlossen, aber wenn sich ein Spieler antragen sollte, werden wir ihn gerne aufnehmen. Wir blicken optimistisch in den Herbst.“