Auf Absagenflut folgt der Großkampf

Kirchfidisch, Siget, Kroisegg, Deutsch Schützen und St. Michael – an gleich fünf Schauplätzen in der 2. Klasse Süd A war am vergangenen Wochenende kein Spiel möglich. Aufgrund der tagelangen Regenfälle wenig verwunderlich.

Kroisegg-Pressesprecher Horst Gruber traf es dabei wohl für viele Vereine auf den Punkt: „Eigentlich war bei der Kommisionierung am Samstag schon klar, dass wir auch am Sonntag nicht spielen können. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.“ So erfolgt für die zehn Vereine, die eigentlich schon am letzten Wochenende in die Saison starten hätten sollen, der Auftakt erst verspätet.

Derbys in Riedlingsdorf und Welgersdorf

Den Startschuss zur verspäteten „ersten Runde“ macht am Samstag (17.30 Uhr) das Derby in Riedlingsdorf. Beim ASK ist der SV Hochart zu Gast. Für die Hocharter, die als einer der wenigen kicken konnten, nach Hannersdorf der nächste harte Brocken. „Das wird sicher nicht leichter. Gegen Hannersdorf konnte man der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Wir wollen wieder eine engagierte Leistung zeigen“, gab Obmann Dieter Höfler die Devise vor.

Ebenfalls Derby heißt es zeitgleich in Welgersdorf. Dort empfängt der Absteiger den SC Schachendorf – der wie Hochart ebenfalls schon ein Spiel in den Beinen hat. Und mit einem 2:0 gegen Wolfau startete man erfolgreich in die Saison. Die neuen Offensivkräfte Nikola Cacic und Kristijan Balagovic stellten sich dabei gleich mit Treffern ein. In Welgersdorf will man nun an die Leistung anschließen, wenngleich die Trauben beim Gang zum SVW höher hängen dürften.

Zudem ist der SC Buchschachen am Samstag im Einsatz. Der Ex-Landesligist empfängt nach dem Abstieg Siget. Den Abschluss am Samstag bildet die Partie zwischen Wolfau und Kirchfidisch, wo der SVW sein Auftakt-0:2 gegen Schachendorf korrigieren will.

24 Stunden später starten auch Redlschlag und St. Michael ihre Spielzeit. Es ist gleichzeitig das Aufeinandertreffen der kilometermäßig am weitesten entfernten Teams. Die Michöler müssen also eine lange Reise auf sich nehmen, weiß auch der Sportliche Leiter Andi Kopitar: „Nicht nur das, auch kenne ich den Gegner kaum. Es wird für uns ein paar Runden brauchen, bis wir die Liga einschätzen können. Wir streben aber schon danach, vorne mitzuspielen.“

Vier Nachtragsspiele am Feiertag

Für seinen SVS geht es dann gleich zwei Tage später am kommenden Dienstag weiter. Wie zu Wochenbeginn nämlich fixiert wurde, werden alle abgesagten Spiele am Feiertag nachgetragen. Mit Ausnahme des Duells zwischen Kirchfidisch und Mariasdorf, welches bereits am gestrigen Mittwoch stattfand. Generell steht mit den Nachtragsspielen so etwas wie ein Großkampf-Wochenende an. Ausgenommen sind die vier Teams, die bereits gekickt haben. Sowie Redlschlag, das in Runde eins spielfrei war.

Die Doppelrunde auf einen Blick

Samstag, 17.30 Uhr: Riedlingsdorf – Hochart (Boandl), Wolfau – Kirchfidisch (Akar), Welgersdorf – Schachendorf (Molnar), Buchschachen – Siget (Paukowitsch).

Sonntag, 17 Uhr: Mariasdorf – Deutsch Schützen (Hauk), Oberschützen – Kroisegg (Ülker); 17.30 Uhr: Redlschlag – St. Michael (Koc).

Spielfrei: Hannersdorf.

Nachtrag der ersten Runde:

Bereits gespielt (Mittwoch,9. August): Kirchfidisch – Mariasdorf.

Dienstag, 15. August, 17.30 Uhr: Siget – Welgersdorf, Kroisegg – Buchschachen, Deutsch Schützen – Riedlingsdorf, St. Michael – Oberschützen.