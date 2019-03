Der ASK Markt Neuhodis ist derzeit das Team der Stunde in der 2. Klasse Süd A. So siegte man zum Autakt gegen Oberschützen mit 7:1, ehe man nun in Hochart ein 4:0 folgen ließ. Jetzt geht es am Samstag (15 Uhr) im Schlager gegen den SC Loipersdorf und dieser verspricht einiges.

Markus Gyaky Prüfstein. Am Samstag treffen die Hodiser nun auf das Top-Team aus Loipersdorf.

Bei der Elf von Spielertrainer Johannes Toth läuft es vor allem offensiv richtig gut, konnte das neue Sturmduo mit Nikola Jagic und Joachim Parapatits schon viele Akzente setzen. Auch die Loipersdorfer, die am Wochenende gegen Schachendorf ihre Premiere feierten und mit 4:2 siegten, fanden gut ins neue Jahr. Jetzt folgt gleich der nächste Prüfstein. Es ist auch die Chance, den Abstand auf Leader Hannersdorf zu verkürzen.

Diese sind nämlich spielfrei. Mit Vorfreude begegnete Neuhodis-Obmann Andi Horvath den Schlager: „Wir dürfen nach unseren Leistungen auf einen Zuseheransturm hoffen. Die Kantinen sind jedenfalls gewappnet“, schmunzelte das Neuhodiser Oberhaupt.