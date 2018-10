MARKT NEUHODIS. Es war nicht der Tag des ASK Markt Neuhodis, der in Schachendorf schnell mit 0:2 in Rückstand lag. Dabei war vor allem das 0:3 kurios. Was war passiert? Schiedsrichter Muhammed Yilmaz gab zu Unrecht Eckball für die Gäste. Weil er sich dabei nicht sicher war, befragte er die Beteiligten rund um Hodis-Spielmacher Attila Berta, ob es eine Ecke gewesen sei. Der Legionär verneinte und der Schiri revidierte seine Entscheidung. Die Hodiser, die schon am Weg zur Ecke waren, zeigten sich perplex. Den Hausherren war es egal, denn man überzuckerte die Situation schnell und der rasche Abstoß leitete das 3:0 ein. Hodis-Trainer Johannes Toth wechselte Berta kurz nach dieser Szene aus. Sektionsleiter Andi Horvath zum Austausch des Mittelfeld-Regisseurs: „Das war wegen einer internen Sache. Attila bleibt sicher Spieler von uns.“

HANNERSDORF. Spielertrainer Thomas Brenner verletzte sich gegen Siget schwer. Dabei fiel der kickende Coach nach knapp 15 Minuten so unglücklich auf seinen Arm, dass an ein Weiterspielen nicht zu denken war. Mehr noch: Es brauchte den Notarzt und Schiri Ceri unterbrach die Begegnung für knapp 30 Minuten. Die Diagnose kam dann nur kurze Zeit später: Oberarmbruch! Die SVH-Familie wünscht gute Genesung!