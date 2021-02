Der SV Kroisegg beschließt die Transferzeit mit einem richtigen Kracher. Blaz Sujica, 27, wechselt zur Truppe von Trainer Ewald Schermann. Dass nach dem Abgang von Igor Kvezic ein Stürmer gesucht wurde, war bekannt, dass der Name Sujica fällt, nicht zu erwarten. Der Slowene ist schließlich Höheres gewohnt. Er erzielte in 111 Spielen für den SC Grafenschachen in 1. Klasse und 2. Liga 104 (!) Tore.

Kroisegg-Pressesprecher Horst Gruber ist sich sicher: „Wenn er so spielt, wie dort, ist er eine echte Verstärkung.“ Sujica hielt sich zuletzt zuhause fit, wollte nicht mehr höherklassig spielen. Der Transfer habe sich durch Zufall ergeben, so Gruber. „Es kennt jemand jemanden, der jemanden kennt.“ Mit Sujica kommen Ex-Rotenturmer Matej Pirc, Marek Matias, Tomas Szöcs und Pavol Uhrinec. Alle laufen künftig für den Tabellenletzten auf. Luka Jurovic (Kroatien) und Marko Matin (unbekannt) verlassen den Verein. Martin Prenner legt eine Karrierepause ein. Ex-Spielertrainer Velibor Vasilic schließt sich Kaindorf an.