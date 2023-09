Buchschachen gewinnt irres Topspiel gegen Riedlingsdorf

Buchschachen – Riedlingsdorf 4:3. Der neue Tabellenführer der 2. Klasse Süd A heißt Buchschachen! Der SCB drehte die Partie gegen den bisherigen Spitzenreiter Riedlingsdorf und lächelt so nun wie bereits vor wenigen Wochen wieder vom Platz an der Sonne. Das Spiel begann denkbar schlecht für die Heimischen, denn nach nur elf Minuten führten die Riedlingsdorfer mit 2:0 und hatten gar das 3:0 auf dem Fuß. Nach Seitenwechsel schlugen die Gastgeber aber zurück, und drehten binnen fünf Minuten das Spiel. „Nach der Pause wirkte es so, als würden wir uns am 2:0 ausruhen. Dann ging es Schlag auf Schlag und wir waren 4:2 hinten. Am Schluss haben wir nochmal gedrückt, aber es ging nichts mehr. Im Endeffekt haben wir uns selbst geschlagen“, analysierte Riedlingsdorfs Sektionsleiter Roman Graf. Beim SCB war ob des irren Sieges freilich Partystimmung angesagt.

Redlschlag – Hochart 0:3. Im achten Spiel klappte es endlich. In Redlschlag feierte der SV Hochart seinen ersten Saisonsieg. Damit entledigte sich die Truppe von Mario Salzger vom letzten Tabellenplatz. Schon nach vier Minuten brachte Michael Damjanovic die Gäste in Führung. In Folge entwickelte sich ein einseitiges Spiel mit klaren Vorteilen für die Hocharter, die nach der Pause zwei Treffer zum letztlich klaren Auswärtssieg draufsetzten. „Der Sieg hätte eigentlich höher ausfallen müssen. Wir ließen einige Chancen liegen. Es tut aber sehr gut, dass wir nun angeschrieben haben“, so Hocharts Obmann Dieter Höfler. Redlschlags Christoph Böhm konnte der Analyse des SVH-Oberhaupts wenig entgegensetzen: „Wir hatten nur eine wirkliche Torchance. Eine verdiente Niederlage.“

Oberschützen – Hannersdorf 1:1. Keinen Sieger brachte das Duell zwischen dem UFC Oberschützen und dem SV Hannersdorf hervor. Der UFC hatte dabei in Hälfte eins die klareren Aktionen und ging folgerichtig durch einen Elfmeter von Roland Szalai in Front. Kurz darauf hatten die Heimischen die Chance auf das 2:0, doch es blieb bei der knappen Führung. „In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Ich finde, wir waren etwas näher am Sieg. Am Ende ist das Unentschieden aber gerecht“, erklärte Oberschützens Trainer Szilard Santha, dessen Elf durch Ivan Bogdanovic in der 56. Minute den Ausgleich hinnehmen musste. Hannersdorfs Obmann Matthias Konrad meinte: „Wir haben mit angezogener Handbremse gespielt, deshalb war auch nicht mehr als ein Punkt drinnen und mehr haben wir uns auch nicht verdient.“ Beide Teams bleiben nach dem Remis im Spitzenfeld. Oberschützen ist mit 17 Punkten sogar erster Verfolger von Buchschachen.

St. Michael – Deutsch Schützen 4:1. Nach der Niederlage in Kirchfidisch wollte der SV St. Michael im Spiel gegen Deutsch Schützen wieder auf die Siegerstraße einbiegen – das gelang. Auch wenn man Anlaufschwierigkeiten hatte. Die erste halbe Stunde des Spiels gehörte den Gästen – nach 33 Minuten traf Martin Makovecz per Freistoß zur SVDS-Führung. Wer dachte, die Gäste nehmen diese in die Pause mit, irrte. Ein Tormannfehler bescherte St. Michael kurz nach dem 0:1 den Ausgleich. Noch vor der Pause stellte der SVS, der fortan weit besser im Spiel war, mit zwei schönen Aktionen auf 3:1. Deutsch Schützen probierte nach der Pause zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen, konnte aber nicht mehr richtig gefährlich werden. Auf der Gegenseite netzte Stürmer Filip Hanzic zur endgültigen Entscheidung (84.).

Siget – Schachendorf 2:4. Was für ein Comeback-Sieg des SC Schachendorf! Der SCS führte beim Gastspiel in Siget zwar früh mit 1:0, geriet nach der Pause aber durch einen Doppelschlag von Sigets Krisztian Horvath mit 1:2 in Rückstand. In der 79. Minute dann der nächste Schock für die Gäste: Torschütze Nikola Cacic musste nach einem Foul mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach einer 20-minütigen Spielunterbrechung zeigten sich die Schachendorfer wie verwandelt und drehten die Partie durch Treffer von Kristijan Balagovic, Jakob Varga und Florian Füzi zu ihren Gunsten – eine starke Willensleistung!

Kroisegg – Kirchfidisch 1:1. Kroisegg holt den nächsten Punkt. Gegen Kirchfidisch blieb die Elf um Spielertrainer Richard Török im dritten Spiel in Folge ohne Niederlage. Peter Kollar brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, nach einer Stunde konnte Andras Egyed diese egalisieren – 1:1. Das war auch der Endstand. Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber sah zwei verlorene Punkte für sein Team: „Es wäre durchaus mehr drin gewesen, wir hatten in beiden Hälften ein Chancenplus.“ Kurios, auch Kirchfidischs Obmann Christian Schaffer sprach von zwei verlorenen Punkten: „Wenn wir konsequenter gespielt hätten, wäre der Sieg möglich gewesen.“

Welgersdorf – Mariasdorf 0:2. Eine stark ersatzgeschwächte Welgersdorf-Elf unterliegt dem SC Mariasdorf vor heimischem Publikum mit 0:2. Gleich acht Spieler musste Trainer Ewald Bogendorfer vorgeben. „Mit unserem eklatanten Personalproblem haben wir relativ gut dagegengehalten“, sagte SVW-Pressesprecher Dietmar Kaiser. Zum Mann des Tages auf Mariasdorfer Seite avancierte Csanad Hera. Der Stürmer traf in Minute 70 zum 0:1 und bereitete das 0:2 von Lukas Laschober vor. „Es war eigentlich eine sehr gute Partie von uns. Wir sind defensiv über 90 Minuten solide gestanden und die Chancen, die wir hatten, verwerteten wir“, erklärte Mariasdorfs Sektionsleiter Andreas Schuh.

Statistik

SC Buchschachen – ASK KDS Riedlingsdorf 4:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (5.) Rechberger, 0:2 (11.) Postmann, 1:2 (52.) Mitterwachauer, 2:2 (54.) Jurcic, 3:2 (57.) Hegedüs, 4:2 (65., Elfmeter) Hegedüs, 4:3 (66., Elfmeter) Kosnik. Reserve: 2:16 (Arthofer, Gashi; Huber 5, Patrick Hornung 3, Zapfel, Graf 2, Liam Hornung 3, Keller 2). SR: Flasch.- Buchschachen, 190.

Buchschachen: Nemeth; Zartl, Balla, Taferner, Hoffmann; Jurcic (95. Franyi), Mitterwachauer; Flamur Kacanolli, Kotnik (89. Ringbauer), Demokrat Kacanolli (46. Lechner); Hegedüs (87. Gashi).

Riedlingsdorf: Prochazka; Just, Piff, Szendi, Höller (56. Huber); Knapp, Postmann (78. Kampusch), Smid, Burjan; Rechberger, Kosnik (74. Ritter).

SG Redlschlag – SV Hochart 0:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (4.) Damjanovic, 0:2 (63.) Kmetic, 0:3 (84., Elfmeter) Zibert. Reserve: 2:4 (Kainz 2; Moser, Wratinschitsch 2, Zingl). SR: Buchecker.- Redlschlag, 70.

Redlschlag: Friedel; Kosijer, Varga, Bertl, Böhm; Karasz (64. Huszovits), Szabo, Kaman, Meixner; Novotny, Grgic.

Hochart: Marco Hochhold; Töpfer, Pfeffer, Wunderer (51. Riemer); Triler, Wappel, Zibert, Andre Hochhold; Höfler, Damjanovic (82. Lehner), Kmetic.

UFC „PG-Cars“ Oberschützen – SV Hannersdorf 1:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (42., Elfmeter) Roland Szalai, 1:1 (56.) Bogdanovic. Reserve: abgesagt. SR: Ruffa.- Panorama-Arena, 70.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Dominik Pran, Abou, Roland Szalai; Belulaj (64. Graf), Mark Szalai, Proksch, Benedek; Ergül (85. Imrek), Adrian Pran.

Hannersdorf: Haselbacher; Eckert, Schendl, Pungor; Muhr (78. Fixl), Bogdanovic; Lang, Piskovic, Aigner (87. Varga); Klepits (58. Sagmeister), Coric.

SV St. Michael – SV Deutsch Schützen 4:1 (3:1).- Torfolge: 0:1 (33., Freistoß) Makovecz, 1:1 (36.) Kocijan, 2:1 (39.) Hanzic, 3:1 (43.) Kocijan, 4:1 (84.) Hanzic. Reserve: 4:0 (Vamper 2, Unger, Maikisch). SR: Fleck.- St. Michael, 120.

St. Michael: Stettner; Weber, Grandits, Ungur (81. Csar), Kienzl (81. Staudt); Neubauer (66. Ernst), Dittrich, Turniski, Penthor; Kocijan (84. Vamper), Hanzic (84. Baumgartner).

Deutsch Schützen: Moricz; Gesslbauer, Topor, Makai, Benedek (71. Turi); Wallner, Pakai, Zimmermann, Zimits; Dominik Laky (81. Jakob Laky), Makovecz.

UFC Siget – SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf 2:4 (0:1).- Torfolge: 0:1 (5.) Cacic, 1:1 (55.) Horvath, 2:1 (63.) Horvath, 2:2 (85.) Balagovic, 2:3 (90.) Varga, 2:4 (92.) Füzi. Reserve: 8:3 (Saurer, Renner 2, Kiss 4, Tkauz; Füzi, Varga 2). SR: Baydemir.- Zickenbachstadion, 100.

Siget: Konetsny; Lukacs, Plank, Ringbauer; Daniel Herrklotz, Varsanyi (70. Ruzsas); Kelemen, Sulyok, Horvath; Markus Herrklotz (64. Reitmeier), Jantos.

Schachendorf: Szep; Cernut, Krznaric, Macesic, Marlovits; Simon (56. Füzi), Dorner (56. Jampens), Puskarits, Mamic; Cacic (81. Varga), Balagovic.

SV Kroisegg – SV „Christbaum-Fröhlich“ Kirchfidisch 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (40.) Kollar, 1:1 (60.) Egyed. Reserve: abgesagt. SR: Fekete.- Kroisegg, 85.

Kroisegg: Haspl; Gutmann (89. Kraussler), Török, Czingraber, Kremnitzer; Pichler (78. Stanic), Dancs, Viszket, Piff; Egyed, Simon.

Kirchfidisch: Szöke; Schaffer, Nemes, Posch, Josef Csencsits (78. Drexler); Kiss, Schneider; Koxe (78. Stumpf), Ivants (84. Oswald), Horvath; Kollar.

SV Welgersdorf – SC Mariasdorf 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (70.) Hera, 0:2 (91.) Laschober. Reserve: 4:0 (Szabo, Prohaska, Portschy, Toth). SR: Radonjic.- Welgersdorf, 60.

Welgersdorf: Magyar; Stefan Plank, Schoditsch, Urbauer, Müllner; Lödör, Abdullah; Zapfel (81. Portschy), Georg Plank (78. Trippold), Eichler; Soltic.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneiszl, Kirnbauer, Berta, Kappel; Laschober (93. Kresnik), Schuh (90. Karner), Philipp Putz (93. Daniel Putz), Tarodi; Renner, Hera.

SV Wolfau spielfrei.-