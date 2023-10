2. Klasse Süd A: Buchschachen marschiert weiter vorne weg

Buchschachen – Wolfau 2:0. Weiter oben auf bleibt der SC Buchschachen! Der Tabellenführer erledigte zuhause gegen den SV Wolfau die Pflicht und siegte mit 2:0. Das Führungstor durch Stürmer Oliver Hegedüs war dabei besonders sehenswert. Der Liga-Toptorjäger donnerte einen Schuss ins Kreuzeck. Zur Entscheidung traf der eingewechselte Bastian Gashi tief in der Nachspielzeit. Für die Gäste aus Wolfau war dabei mehr drinnen, wie Sektionsleiter Christian Petz erklärte: „Es fehlte uns wieder nicht viel. Es ist die glücklichere Mannschaft als Sieger vom Platz gegangen.“ Buchschachen trifft nun im Absteigerduell auf Welgersdorf und peilt dort den neunten Sieg im elften Saisonspiel an. Auf Wolfau wartet mit dem Tabellenzweiten Oberschützen die nächste harte Aufgabe.

Oberschützen – Mariasdorf 2:2. Im Derby gegen Mariasdorf mussten sich die in den letzten Spielen erfolgsverwöhnten Oberschützer mit einem 2:2 begnügen. Lukas Laschober brachte die Gäste, die die kurze Reise auf den Oberschützer Teufelsberg antraten, nach 27 Minuten mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause konnte Marcel Benedek ausgleichen. Nach Wiederanpfiff das gleiche Spiel: Wieder gingen die Gäste, diesmal durch Csanad Hera, in Front, wieder konnten die Heimischen ausgleichen. Oberschützens Trainer Szilard Santha war mit der Leistung nicht zufrieden: „Es war eine unserer schlechteren Partien heuer. Wir spielten sehr ungenau.“ Mariasdorf baute auf eine stabile Defensive, wie Sektionsleiter Andreas Schuh erklärte: „So haben wir uns den Punkt verdient.“

St. Michael – Hannersdorf 0:0. Keine Tore bekamen die 250 Zuschauer am Samstag auf der Sportanlage des SV St. Michael zu sehen, wo der SV Hannersdorf zu Gast war. „Es war ein typisches 0:0, auf beiden Seiten passierte wenig“, meinte St. Michaels Sportlicher Leiter Andreas Kopitar. Während die ersten 45 Minuten chancenarm verliefen, verzeichnete der SVH in Hälfte zwei einen Stangenschuss durch Julian Lang. „Wir sind zum Schluss hin besser geworden. Von den Chancen her geht das Unentschieden in Ordnung. Aufgrund unserer Personalsituation ist der Punkt okay“, sagte Hannersdorf-Obmann Matthias Konrad, der unter anderem auf Goran Piskovic und Tobias Schendl verzichten musste.

Schachendorf – Kirchfidisch 2:2. Der SC Schachendorf ist weiter das einzig ungeschlagene Team der Liga. Gegen Kirchfidisch stand die Mannschaft von David Jandrisits bereits am Rande einer Niederlage, durch einen Doppelpack von Kristijan Balagovic (70., 80.) bewahrte man aber die „weiße Weste“. Szabolcs Halmosi brachte den SVK nach einer Viertestunde in Führung. Als Peter Kollar nach 62 Minuten auf 2:0 stellte, rechneten schon alle mit einem Auswärtssieg, doch dann kam Balagovic, der Schachendorf noch den Punkt rettete. Kirchfidisch trauerte im Gegenzug den drei Zählern hinterher. Obmann Christian Schaffer erklärte: „Vor dem Match hätte ich aufgrund unserer Personalsituation ein Unentschieden unterschrieben. Jetzt sind es aber zwei verlorene Punkte, weil wir glasklare Chancen nicht genutzt haben.“

Siget – Deutsch Schützen 2:3. Nach dem 2:1 gegen Kroisegg fuhr der SV Deutsch Schützen auch in Siget einen vollen Erfolg ein. Die Schützer starteten beim Auswärtsspiel wie aus der Pistole geschossen. Schon nach fünf Minuten traf Dominik Laky zum 1:0. Danach fanden die Gäste weitere gute Möglichkeiten vor – eine davon nutzte Norbert Pakai zum 2:0 (25.). Noch vor der Pause hatten die Deutsch Schützer dann die Entscheidung am Fuß. Weil man die aber nicht herbeiführte, machte es Krisztian Horvath mit einem herrlichen Freistoßtreffer unmittelbar nach Wiederanpfiff wieder spannend. Zwar stellte Laky rasch den alten Abstand wieder her, doch Florian Sulyok traf wiederum zum 2:3 (69.). Am Ende brachten die Schützer den Sieg über die Zeit und halten damit Tuchfühlung zu den vorderen Tabellenplätzen.

Redlschlag – Riedlingsdorf 1:1. Der 14., Redlschlag, empfing den Vierten, Riedlingsdorf. Viele Zuschauer gingen anfangs von einer klaren Angelegenheit aus, dem war aber nicht so. Die Riedlingsdorfer taten sich über weite Strecken schwer. Erst nach 30 Minuten fand man durch Kevin Burjan die erste Torchance vor. Kurz darauf traf Domen Kosnik aus einem Elfmeter zum 1:0. Das war aber nicht der Dosenöffner für die von Interimscoach Philipp Michalek betreute Truppe. Im Gegenteil: Nach rund 70 Minuten fand ein Freistoß von Josip Benko den Weg zum 1:1 ins Tor. Dabei blieb es. Redlschlags Obmann Christoph Böhm resümierte: „Das Spiel war nicht besonders berauschend, am Ende geht das 1:1 in Ordnung.“ Riedlingsdorfs Sektionsleiter Roman Graf hätte sich mehr erhofft: „Es war wirklich keine gute Leistung von uns. Das zieht sich nun schon die letzten Partien durch.“

Kroisegg – Hochart 2:0. Zwei Treffer von Andras Egyed bringen den SV Kroisegg auf die Siegerstraße zurück. Nach der letztwöchigen Niederlage beim SV Deutsch Schützen waren die Kroisegger im Derby gegen Hochart zum Siegen verdammt. Nach einer halben Stunde durften die Heimischen dann erstmals jubeln. Egyed brachte die Kroisegger in Führung. Eine halbe Stunde später war es wieder Egyed mit dem Tor zum 2:0. Hochart vergab im Gegenzug viele Möglichkeiten. Geht es nach Obmann Dieter Höfler, zu viele: „Unsere Chancenauswertung ist schon die ganze Saison miserabel. Wir trafen auch jetzt dreimal die Stange. Es wäre sicher mehr drin gewesen, uns fehlt aber einfach der Vollstrecker vorne drin.“ Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber sah eine abwechslungsreiche Partie, „wo der Spielverlauf zu unserem Gunsten ausschlug: Mit dem 2:0 war das Spiel dann entschieden.“

Statistik

SC Buchschachen – SV Wolfau 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (41.) Hegedüs, 2:0 (93.) Gashi. Reserve: 3:3 (Gashi, Fauland, Kraus; Hofstädter 2, Loschy). SR: Iacob.- Buchschachen, 200.

Buchschachen: Nemeth; Zartl, Mitterwachauer, Jurcic, Lechner; Demokrat Kacanolli, Franyi, Flamur Kacanolli (44. Ringbauer), Hoffmann; Kotnik (77. Gashi), Hegedüs.

Wolfau: Csar; Kinelly (70. Stelzer), Madl, Andreas Lukitsch, Thomas Lukitsch; Jonas Koller (81. Korytin), Waldl, Herold, Fink (87. Mussy); Bozic, Mark Koller.

UFC „PG-Cars“ Oberschützen – SC Mariasdorf 2:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (27.) Laschober, 1:1 (42.) Benedek, 1:2 (57.) Hera, 2:2 (62.) Roland Szalai. Reserve: 2:3 (Wagner, Rotter; Karall, Glatz 2). SR: Lang.- Panorama-Arena, 100.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Mark Szalai, Abou, Roland Szalai; Belulaj (46. Julian Kappel), Dominik Pran, Proksch, Benedek; Ergül, Adrian Pran.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneiszl, Georg Tullmann, Phillip Tullmann, Kirnbauer; Laschober (92. Kresnik), Schuh (85. Karner), Berta, Putz; Renner (46. Matthias Kappel), Hera.

SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf – SV „Christbaum-Fröhlich“ Kirchfidisch 2:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (15.) Halmosi, 0:2 (62.) Kollar, 1:2 (70.) Balagovic, 2:2 (80., Elfmeter) Balagovic. Rote Karte: Csencsits (85., Torchancenverhinderung). Reserve: 2:3 (Takacs, Dorner; Szaffich, Rozsas, Pickl). SR: Paukowitsch.- Schachendorf, 70.

Schachendorf: Szep; Cernut, Macesic, Krznaric, Mamic (87. Reiger); Füzi, Nemeth (56. Dorner), Puskarits, Varga; Cacic, Balagovic.

Kirchfidisch: Szöke; Schaffer, Nemes, Rene Posch, Josef Csencsits; Kiss, Halmosi; Sebastian Posch (75. Kerschbaum), Ivants, Koxe; Kollar.

SG Redlschlag – ASK KDS Riedlingsdorf 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (38., Elfmeter) Kosnik, 1:1 (72., Freistoß) Josip Benko. Reserve: 0:12 (Bruschek 2, Graf 4, Zapfel, Piff 2, Huber 2, Stukitz). SR: Novotny.- Redlschlag, 70.

Redlschlag: Friedel; Huszovits, Bertl (67. Varga), Matija Benko, Böhm; Meixner, Szabo, Kaman (60. Kosijer), Josip Benko; Novotny, Grgic (60. Mogyorosi).

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Just, Piff, Szendi, Huber; Kampusch (61. Ritter), Knapp, Smid (79. Florian Prochazka), Burjan; Rechberger (61. Höller), Kosnik.

SV St. Michael – SV Hannersdorf 0:0.- Reserve: 6:0 (Peischl, Vamper 3, Wagner, Hirmann). SR: Reinprecht.- St. Michael, 250.

St. Michael: Vinceljak; Weber (87. Baumgartner), Penthor, Grandits, Ernst (73. Piskorek); Neubauer (46. Brünner), Dittrich, Turniski, Ungur (87. Csar); Kocijan (87. Marx), Hanzic.

Hannersdorf: Haselbacher; Eckert, Bogdanovic, Sagmeister; Fixl (85. Werderits), Muhr; Reicher, Klepits (60. Breyer), Aigner; Lang, Coric.

UFC Siget – SV Deutsch Schützen 2:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (5.) Dominik Laky, 0:2 (25.) Pakai, 1:2 (47., Freistoß) Horvath, 1:3 (54.) Dominik Laky, 2:3 (69.) Sulyok. Reserve: 1:6 (Gülli; Kröpfl 4, Pehr, Wallner). SR: Mittermann-Zech.- Zickenbachstadion, 100.

Siget: Konetsny; Jantos, Markus Herrklotz, Reitmeier, Daniel Herrklotz (46. Ruzsas); Kelemen (46. Tiwald), Plank, Sulyok, Ringbauer; Lukacs, Horvath.

Deutsch Schützen: Schwarzmayer; Gesslbauer, Topor, Makai, Benedek (72. Jakob Laky); Andreas Wallner (88. Julian Wallner), Turi, Zimmermann, Zimits; Pakai, Dominik Laky (93. Wiesler).

SV Kroisegg – SV Hochart 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (31.) Egyed, 2:0 (64.) Egyed. Reserve: 0:2 (Danter, Wratinschitsch). SR: Jeger.- Kroisegg, 100.

Kroisegg: Haspl; Gutmann (77. Lackner), Czingraber, Török, Pichler; Kremnitzer (69. Stanic), Dancs, Viszket, Piff; Holzer (89. Weghofer), Egyed.

Hochart: Wunderer; Pfeil, Stögerer, Pfeffer; Jahrmann (84. Lehner), Zibert, Wappel, Hochhold; Höfler, Damjanovic, Kmetic (66. Riemer).

SV Welgersdorf spielfrei.-