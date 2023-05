Die Tabellen-Nachzügler als Spielverderber

Spiele vom Samstag

RIEDLINGSDORF - KROISEGG 2:0. Der ASK Riedlingsdorf startete mit einem Erfolg gegen Kroisegg in die Doppelrunde. Im Derby agierte man von Beginn an gut. Nach 26 Minuten stellte Patrick Hornung auf 1:0. Bis zur Entscheidung musste man aber lange warten. Erst in Minute 82 war es soweit. Sektionsleiter Roman Graf: „Ein verdienter Erfolg.“ Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber meinte im Gegenzug: „Nach einer gewissen Zeit wurden wir aus unerfindlichen Gründen zu hektisch. Im Normalfall muss man nicht verlieren.“ Detail am Rande: Riedlingsdorf spielte in dieser Partie nur mit Einheimischen, darauf ist man im ASK-Lager besonders stolz.

REDLSCHLAG - MARIASDORF 1:2. Gegen Redlschlag feierte der SCM seinen bereits vierten Erfolg im Frühjahr. Dabei musste die Elf von Trainer Fritz Kirnbauer einen 0:1-Halbzeitrückstand aufholen. Das gelang durch Treffer von Matthias Kappel und Attila Berta, der damit sein Eigentor, das sein Team ins Hintertreffen brachte, wieder wettmachte. Kirnbauer im Nachgang: „Obwohl uns einige Leute gefehlt haben, finde ich, dass wir die Partie über weite Strecken dominiert haben und der Sieg in Ordnung geht.“ Auf SG-Seite sah Obmann Christoph Böhm ein ausgeglichenes Spiel: „Das Match war von beiden aber nicht gut.“

BAD TATZMANNSDORF - HOCHART 1:1. Im letzten Samstagsspiel luchste der SV Hochart Leader Bad Tatzmannsdorf einen Punkt ab. Und das nach einer kämpferisch echt starken Leistung. Beim Match im Kurort hatte gemäß der Tabellensituation der SCBT von Beginn an die Überhand. Die Dominanz konnte man erst nach einer Stunde ausnutzen, als Luka Grgic zum 1:0 traf. Lan Zibert glich dann für die Hocharter aber noch aus (82.). Für Tatzmannsdorf-Coach Joachim Postmann ärgerlich: „Ein Spiel, das du gewinnen musst! Wir hatten gefühlt 95 Prozent Ballbesitz. Aber so ist Fußball.“ Hocharts Dieter Höfler: „Defensiv war es von uns top!“

UFC OBERSCHÜTZEN spielfrei.-

Spiele vom Montag (Nachtrag)

MARIASDORF - BAD TATZMANNSDORF 2:1. Im ersten Montag-Nachtrag sorgte der SCM für die Überraschung und bezwang den Tabellenführer. Für den es nach dem bitteren 1:1 gegen Hochart eine ergebnistechnisch schwache Doppelrunde perfekt machte. Bei den Heimischen erwies sich einmal mehr Attila Berta als Matchwinner. Der Ungar traf doppelt. Wie gegen Redlschlag mussten die Mariasdorfer aber auch hier einem Rückstand hinterherlaufen. Trainer Fritz Kirnbauer: „Das hätte aber nicht sein müssen, wir waren von Beginn an besser. An diesem Tag hätten wir auch fünf Tore schießen können.“ SCBT-Coach Joachim Postmann sah nach einer spielerisch guten Leistung gegen Hochart diesmal ein schwaches Auftreten: „Nicht unser Tag!“

KROISEGG - HOCHART 2:0. Der SVK ging bereits nach sechs Minuten durch einen Elfer von Alen Hrovat in Führung. Damit startete man praktisch mit 1:0 in die Partie – und das nutzte man. Pressesprecher Horst Gruber: „Mit der Führung im Rücken spielte es sich freilich um einiges leichter. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert.“ Beim SVH war man nach dem Samstags-X gegen Bad Tatzmannsdorf eigentlich motiviert, konnte aber nicht an die geschlossene Mannschaftsleistung dort anschließen. Obmann Dieter Höfler: „Es scheint so, als dass wir uns gegen Teams, die vor uns stehen, um einiges leichter tun, als gegen Mannschaften, die hinter uns sind.“

OBERSCHÜTZEN - RIEDLINGSDORF 3:1. Mit einem 1:3 in Oberschützen fand der Riedlingsdorfer Siegeslauf ein Ende. Zwar ging man am „Teufelsberg“ in Führung, musste am Ende aber dennoch tief schlucken. Dabei hatte der ASK einige Ausfälle vorzuweisen. „Das hat sich dann mit der Zeit bemerkbar gemacht, ist aber natürlich keine Ausrede“, so Sektionsleiter Roman Graf. Beim UFC, der am Samstag spielfrei war, war man froh über den Erfolg, jetzt scheint auch der dritte Platz wieder in Reichweite. Trainer Szilard Santha: „Wir wollten den Sieg mehr. Das waren drei wichtige Punkte!“

Statistiken (Samstag)

SC „SUMETZBERGER“ BAD TATZMANNSDORF - SV AUTO SCHUH HOCHART 1:1 (0:0).-Torfolge: 1:0 (60.) Grgic, 1:1 (82.) Zibert. Reserve: 6:5 (Herrklotz 4, Klein, Matthias Simon; Mauerhofer 3, Kager, Moser). SR: Agirbas (BT: gut/H: gut).- Bad Tatzmannsdorf, 100.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Salur (61. Simon), Qasim Mahmood, Patrick Bürger, Herklotz; Radakovits, Mohac (72. Tim Bürger); Hatvagner (82. Asam Mahmood), Puretic, Wenzel; Grgic.

Hochart: Marco Hochhold; Pfeil, Pfeffer, Andre Hochhold; Posch, Höfler, Hofer, Riemer (72. Jahrmann); Markovic, Kosi, Zibert.

SG REDLSCHLAG - SC MARIASDORF 1:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (45., Eigentor) Berta, 1:1 (64.) Kappel, 1:2 (75.) Berta. Reserve: Nichtantreten Redlschlag. SR: Ülker (R: gut/M: sehr gut).- Redlschlag, 50.

Redlschlag: Magyar; Böhm, Harkai, Szabo, Kaman; Kainz (56. Kosijer), Ivancsics; Karall, Rajos, Sardy; Reti.

Mariasdorf: Schlaffer; Matthias Kappel I, Schuh (74. Schirnhofer), Laschober; Pfneiszl, Farkas, Philipp Putz (94. Daniel Putz), Berta, Tarodi (91. Kresnik); Guth, Matthias Kappel II.

ASK KDS RIEDLINGSDORF - SV KROISEGG 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (26.) Patrick Hornung, 2:0 (82.) Koch. Rote Karten: Burjan (55., Tätlichkeit); Trstenjak (75., Torraub). Reserve: 9:0 (Graf 4, Busswald, Weghofer, Keller, Stukitz, Pichler). SR: Novotny (R: kein Kommentar/K: schwach).- Riedlingsdorf, 50.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Höller (81. Koch), Just, Szendi, Huber; Kampusch, Burjan, Knapp (76. Zapfel), Rechberger (46. Postmann); Florian Prochazka, Hornung (88. Bruckner).

Kroisegg: Haspl; Stiglic, Trstenjak, Gutmann; Piff, Patrick Weghofer, Kovacic, Holzer, Horic; Huremovic, Hrovat.

Statistiken (Montag)

SV KROISEGG - SV AUTO SCHUH HOCHART 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (6., Elfmeter) Hrovat, 2:0 (50.) Bruckner. Reserve: 2:8 (Pfeffer 2; Mauerhofer 4, Kernbichler 3, Gmeiner). SR: Hauk (K: schwach/H: durchschnitt).- Kroisegg, 100.

Kroisegg: Haspl; Gruber, Patrick Weghofer, Gutmann; Bruckner (70. Hatzl), Stiglic, Kovacic, Holzer; Huremovic, Hrovat.

Hochart: Marco Hochhold; Pfeil, Pfeffer, Stögerer; Andre Hochhold, Höfler, Riemer (46. Töpfer), Hofer (67. Binder); Markovic, Kosi, Zibert.

SC MARIASDORF - SC „SUMETZBERGER“ BAD TATZMANNSDORF 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Grgic, 1:1 (38.) Berta, 2:1 (83., Elfmeter) Berta. Reserve: 0:3 (Kappel 2, Herrklotz). SR: Gören (M: sehr gut/BT: gut).- Mariasdorf, 150.

Mariasdorf: Schlaffer; Kirnbauer, Georg Tullmann, Phillip Tullmann, Matthias Kappel I (90. Laschober); Pfneiszl, Berta, Gabor Farkas, Putz; Matthias Kappel II, Attila Farkas.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Salur, Mahmood, Patrick Bürger, Herklotz; Radakovits, Mohac; Matthias Simon (78. Vokshi), Grgic, Wenzel; Tim Bürger.

UFC „PG-CARS“ OBERSCHÜTZEN - ASK KDS RIEDLINGSDORF 3:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (21.) Huber, 1:1 (41.) Naurozi, 2:1 (55.) Dominik Pran, 3:1 (68.) Graf. Reserve: 1:2 (Petsovits; Graf, Hochhold). SR: Fir (O: gut/R: kein Kommentar).- Panorama-Arena, 100.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Wolfger, Abou, Kainz (17. Kainz; 67. Graf); Proksch (87. Valda), Dominik Pran, Molnar; Adrian Pran, Szalai, Naurozi (87. Tölly).

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Höller, Just, Szendi, Huber; Bruckner (59. Lukschander), Piff, Mihaljevic, Knapp; Zapfel, Koch (70. Graf).