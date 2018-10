Wieder gewonnen: Der feierte am Wochenende beim 2:1 gegen Deutsch Schützen seinen siebenten Sieg in Folge. So bestätigte man seinen Status als derzeitige Nummer eins, bezahlte den Heimsieg aber mit zwei Roten Karten. Spielertrainer Markus Leeb wurde nach Foul an Adam Tamas ausgeschlossen, während Toni Aljinovic spät Gelb-Rot sah. „Rot für Leeb und Adam Tamas war korrekt – bei Aljinovic fehlte das Fingerspitzengefühl“, berichtete SCLK-Sektionsleiter Roland Szander. Beide fehlen nun gegen Kroisegg.

Ebenfalls einen Schlüsselspieler verlor der ASK Riedlingsdorf beim 5:0 in Oberschützen mit Szabolcs Major. „Er schimpfte dabei sicher nicht auf den Schiri“, so Trainer Josef Novakovits, der anfügte: „Ich gratuliere meinem Team. Neun Spieler muss erst einmal eine Mannschaft in dieser Klasse vorgeben. Der Auswärtssieg war so doppelt wichtig für uns.“