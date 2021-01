„Der Abbruch war für uns echt schade“, sagte Wiesfleck-Trainer Toni Dorner. Seine Mannschaft war gerade erst wieder so richtig in Fahrt gekommen, flog über Redlschlag hinweg und deklassierte dann auch noch Mariasdorf. Am „Ende“ steht Tabellenplatz zwei. Mit dem sollte es aber lange gar nicht gut aussehen.

Nach drei Spielen hielt man bei vier Punkten. Die Alarmglocken schrillten zum richtigen Zeitpunkt. Der Trainer hofft, dass, sobald es wieder losgeht, seine Jungs besser als noch im Sommer aus der Pause kommen, denn: „Wenn wir wieder so einen schlechten Start erwischen, wird es für uns eng, vorne dabei zu bleiben.“ Am Kader hat sich aktuell noch nichts getan, wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr viel.

„Vielleicht rückt der ein oder andere aus der Reserve auf.“ Im Jänner will Dorner mit einem Heimprogramm loslegen. Mit seinen Legionären – drei Kroaten, zwei Ungarn – ist er regelmäßig via WhatsApp in Kontakt. Sie halten sich fit. „Sagen sie zumindest“, schmunzelte er.