MARIASDORF. Einen Treffer mit Seltenheitswert gab es in Mariasdorf zu bestaunen, denn der sonst so starke SCM-Keeper Patrick Schlaffer hatte ein wahres „Blackout“, als er einen Rückpass mit der Hand aufnahm. Der Schiri pfiff und gab Freistoß. Schaffer ließ den Ball daraufhin liegen und ging in sein Tor zurück. Die Kroisegger Gäste überzuckerten diese Situation am schnellsten, spielten den Ball rasch ab und warteten gar nicht auf ein „Ballsperren“ der Heimischen. Der Nutznießer? David Goricanec, der den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte. Für Kroisegger Punkte reichte es dann aber nicht, auch weil Schlaffer in weiterer Folge richtig stark hielt und ein Vater des „Last-Minute-Sieges“ blieb.

HANNERSDORF. Zum Abschluss der Hinrunde geht es für den SV Hannersdorf nach Kroisegg, wo man sich die Winterkrone holen möchte. Dabei muss man auf Daniel Eggenreich verzichten, der zuletzt Rot sah. „Völlig zurecht“, so Sektionsleiter Matthias Konrad am Sonntag zur BVZ.

REDLSCHLAG. Obmann Christopher Böhm kündigte schon an: „Im Winter wird sich einiges tun. Einige Spieler werden den Verein wechseln, wobei wir noch abwarten müssen. Im Hintergrund läuft aber schon einiges.“