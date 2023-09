Elfmeter-Drama in Kirchfidisch

Wer am vergangenen Sonntag in Kirchfidisch am Sportplatz war, kam voll auf seine Kosten. Denn das Derby zwischen dem SVK und St. Michael hatte es in sich. Speziell in den beiden Strafräumen spielte es sich ab – Schiedsrichter Fatih Baydemir zeigte in den 90 gespielten Minuten insgesamt fünfmal auf den Elfmeterpunkt.

Den ersten Strafstoß bekamen kurz vor der Halbzeitpause die Gäste aus St. Michael zugesprochen. Filip Hanzic trat an – und scheiterte am Goalie der Heimmannschaft Richard Szöke. Nur wenige Sekunden später folgte der nächste Elfmeter – dieses Mal für Kirchfidisch, wobei Raimund Sala Koxe auf 1:0 stellte. „Eigentlich hätten wir 1:0 führen müssen, so gingen wir aber mit einem Rückstand in die Pause“, haderte St. Michaels Sportlicher Leiter Andreas Kopitar.

Nach dem zweiten verschossenen Strafstoß war es gelaufen

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff kam es für ihn noch dicker: Wieder gab es Strafstoß für sein Team – und wieder scheiterte man. Diesmal schoss Mihael Turniski den Ball übers Tor. Nach dem zweiten verschossenen Elfmeter war beim SVS die Luft draußen. Kirchfidisch stellte in Folge auf 4:0.

Kurios: Das 4:0 fiel aus dem vierten Elfmeter im Spiel. Und passend zum Match gab es noch einen weiteren Elfer: Diesen verwertete Marcel Magaditsch zum 1:4 für die Gäste. Es war somit der erste St. Michaeler Elfmeter, der saß. Kopitar: „Da war es aber leider schon zu spät.“ Am Ende konnte sein Team mit dem 2:4 das Ergebnis zumindest noch ein wenig aufbessern.