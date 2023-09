Hannersdorf macht die Liga spannend

Hannersdorf – Buchschachen 4:0. Der SV Hannersdorf gewinnt auch das dritte Spiel unter Neo-Coach Manuel Wagner-Kantauer! Der SVH besiegt im heimischen Weinbergstadion den bisherigen Tabellenführer SC Buchschachen klar mit 4:0. Zum Mann des Tages avancierte einmal mehr Tomislav Coric. Der kroatische Top-Stürmer brachte die Hannersdorfer mit einem Schuss aus gut 45 Metern mit 1:0 in Führung und legte an diesem Tag noch zwei weitere Treffer nach. Das vierte SVH-Tor markierte sein kongenialer Partner Goran Piskovic. „Wir haben wirklich gut gespielt und uns sehr viele Chancen rausgespielt. Der Sieg war ungefährdet – insgesamt eine gute Leistung“, erklärte SVH-Obmann Matthias Konrad. Buchschachen musste nach drei Siegen am Stück wieder eine Niederlage einstecken – schon gegen Riedlingsdorf kann man am Wochenende aber wieder zeigen, was man draufhat.

Riedlingsdorf – Welgersdorf 2:2. Erstmals in dieser Saison gab Riedlingsdorf Punkte ab. Gegen Welgersdorf kam die Mannschaft von Peter Kovacs nicht über ein 2:2 hinaus. Anfangs schien alles für den ASK zu laufen: Rene Rechberger brachte Riedlingsdorf nach 18 Minuten in Führung, wenig später (32.) sah Marko Rados im Welgersdorf-Trikot Gelb-Rot. Das war der Weckruf für die Gäste. „In Unterzahl haben wir begonnen zu kämpfen“, so Pressesprecher Dietmar Kaiser. Tatsächlich drehte sein Team dann die Partie, Rechberger rettete Riedlingsdorf aber spät den Punkt – da war man bereits zwei Mann in Überzahl, da auch Borna Pajk auf Gäste-Seite Gelb-Rot sah. Für Kaiser ein „verdienter, aber teuer bezahlter Punkt.“ ASK-Sektionsleiter Roman Graf haderte: „Wir konnten die Überzahl nicht ausnutzen. Am Ende sind wir froh sein, dass wir noch das Unentschieden holten.“

Kirchfidisch – St. Michael 4:2. Der SV Kirchfidisch bleibt weiter in der Spitzengruppe! Im Derby gegen St. Michael gewann man mit 4:2. Unmittelbar vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst verschoss St. Michaels Filip Hanzic einen Elfer, ehe nur wenige Sekunden später Raimund Sala Koxe vom Punkt zum 1:0 für Kirchfidisch verwertete. Nach Seitenwechsel vergaben die Gäste erneut einen Strafstoß und der SVK schlug eiskalt zu: Niklas Horvath markierte einen Doppelpack und Peter Kollar traf vom Punkt. In den Schlussminuten gelang den Gästen noch Ergebniskosmetik. „Kämpferisch hat das sehr gut gepasst. Die Mannschaft trat gut auf“, war SVK-Obmann Christian Schaffer zufrieden. Beim SVS haderte man mit den verschossenen Elfern. Der Sportliche Leiter Andreas Kopitar: „Wir haben uns selber geschlagen.“

Hochart – Oberschützen 0:1. Oberschützen war Nutznießer der Buchschachen-Niederlage und des Riedlingsdorf-Remis. Selbst gewann die Mannschaft von Szilard Santha in Hochart mit 1:0 und sprang somit auf Platz zwei. Der Sieg in Hochart war aber hart erkämpft. Erst in Minute 75 gelang dem UFC beim Tabellenletzten der entscheidende Treffer. Roland Szalai verwertete einen Eckballtrick. Für Santha war es das erwartet schwere Match: „Wir kreirten erst in der zweiten Halbzeit Chancen. Es war mehr eine Kampf-Partie.“ Oberschützen hält durch das 1:0 bei 16 Punkten, Hochart weiter bei null. Obmann Dieter Höfler: „Es läuft einfach nicht. Jetzt wäre es wichtig, dass wir endlich anschreiben.“

Mariasdorf – Wolfau 1:0. Der SC Mariasdorf keht mit einem Sieg aus der spielfreien Woche zurück. Gegen Wolfau avancierte der eingewechselte Matthias Kappel zum Matchwinner. Der etatmäßige Abwehrspieler traf in Minute 75 nach einem weiten Einwurf per Kopf zum dritten Saisonsieg des SCM. Ansonsten war es eine eher zerfahrene Parite, wie der Sektionsleiter der Heimelf, Andreas Schuh, erklärte: „Wenig Torchancen, wenig Zwingendes. Wir sind aber natürlich froh über die drei Punkte.“ Wolfaus Christian Petz: „Unterm Strich war es eine klassische 0:0-Partie, wo sie am Ende die glücklichere Mannschaft waren.“ Sein SVW hat jetzt eine Ruhepause: Am Wochenende ist man spielfrei.

Csanad Hera (r.) und seine Mariasdorfer schlugen den SV Wolfau mit Andreas Lukitsch 1:0. Foto: Daniel Fenz

Deutsch Schützen – Redlschlag 4:2. Die Heimischen starteten fulminant in die Partie. Bereits nach sechs Minuten brachte Norbert Pakai Deutsch Schützen mit 1:0 in Führung. Martin Makovecz schloss eine traumhafte Aktion wenig später zum 2:0 ab. Und es lief weiter wie am Schnürchen: Nach einer halben Stunde stand nach Treffern von Zimmermann und Laky 4:0 für den SVDS. Noel Karasz gelang aber noch vor der Pause das 4:1. Damit war der Flow der Heimischen gebrochen. Kurz nach der Pause gelang Lukas Novotny per Freistoß das 4:2. In Folge hätte da und dort ein weiterer Treffer fallen können. Es blieb nach einer fulminanten ersten Hälfte aber beim 4:2. Deutsch Schützen konnte sich so für die letzten Niederlagen rehabilitieren.

Schachendorf – Kroisegg 0:0. Im Vorfeld des Spiels rückte der Fußball in den Hintergrund. Beide Teams trauerten kurz vor Anpfiff um den kürzlich verunglückten Schachendorfer Spieler Mateo Vrbanic. Später wollten ihm die Schachendorfer einen Sieg schenken. Es entwickelte sich aber eine 0:0-Partie, die jedoch auch anders ausgehen hätte können. Vor der Pause hatte Kroisegg die besseren Chancen, danach war Schachendorf am Drücker. Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber: „Das hätte gauch ein 2:2 werden können. Wir trafen einmal die Latte, sie ebenso. Es war ein relativ untypisches 0:0.“

Statistik

SV Hannersdorf – SC Buchschachen 4:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (39.) Coric, 2:0 (55.) Coric, 3:0 (76.) Piskovic, 4:0 (90.) Coric. Reserve: 5:2 (Brenner 2, Fixl, Mayer, Unger; Gashi, Lechner). SR: Cvrljak.- Weinbergstadion, 150.

Hannersdorf: Haselbacher; Eckert, Schendl, Pungor; Muhr, Bogdanovic; Lang, Reicher (62. Sagmeister), Aigner (89. Varga); Piskovic (83. Fixl), Coric.

Buchschachen: Nemeth; Zartl, Balla, Taferner, Hoffmann; Mitterwachauer, Jurcic; Teubl (21. Fleck; 83. Bodendorfer), Flamur Kacanolli, Kotnik (83. Demokrat Kacanolli); Hegedüs.

ASK KDS Riedlingsdorf – SV Welgersdorf 2:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (18.) Rechberger, 1:1 (41., Freistoß) Lödör, 1:2 (71.) Pajk, 2:2 (83.) Rechberger. Gelb-Rote Karten: Rados (32., Foul), Pajk (81., Unsportlichkeit). Reserve: 10:1 (Hornung 4, Ninaus 2, Graf, Spiegel 2, Kampusch; Zapfel). SR: Schneeberger.- Riedlingsdorf, 150.

Riedlingsdorf: Prochazka; Burjan, Szendi, Florian Huber (81. Stefan Huber), Höller; Knapp, Smid, Piff, Ritter (65. Postmann); Kosnik, Rechberger.

Welgersdorf: Freitag; Stefan Plank (89. Georg Plank), Schoditsch, Rados, Müllner; Pajk, Michael Urbauer; Abdullah, Kamper, Lödör; Niko Urbauer (85. Soltic).

SV Hochart – UFC „PG-Cars“ Oberschützen 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (75.) Roland Szalai. Reserve: 6:3 (Wratinschitsch 6; Tölly 3). SR: Herczeg.- Hochart, 80.

Hochart: Marco Hochhold; Wunderer, Pfeffer, Töpfer; Riemer (85. Lehner), Höfler, Zibert, Andre Hochhold; Damjanovic, Jahrmann, Triler.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Dominik Pran, Abou, Roland Szalai; Benedek, Mark Szalai, Proksch, Ermal Belulaj (76. Hofer); Wachter (24. Graf), Adrian Pran.

SV „Christbaum-Fröhlich“ Kirchfidisch – SV St. Michael 4:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (45., Elfmeter) Koxe, 2:0 (54.) Horvath, 3:0 (75., Freistoß) Horvath, 4:0 (78., Elfmeter) Kollar, 4:1 (85., Elfmeter) Magaditsch, 4:2 (90.) Grandits. Reserve: 1:5 (Sofijanovic; Baumgartner 2, Kopitar, Unger, Piskorek). SR: Baydemir.- Kirchfidisch, 150.

Kirchfidisch: Szöke; Schaffer, Halmosi, Nemes, Josef Csencsits (81. Schneider); Szabo (22. Ivants), Posch; Horvath, Kiss, Koxe; Kollar (81. Stumpf).

St. Michael: Stettner; Dittrich, Grandits, Kienzl (66. Weber), Ernst (66. Piskorek); Neubauer, Turniski (79. Csar), Penthor, Ungur; Hanzic (79. Magaditsch), Kocijan (79. Staudt).

SV Deutsch Schützen – SG Redlschlag 4:2 (4:1).- Torfolge: 1:0 (6.) Pakai, 2:0 (17.) Makovecz, 3:0 (28.) Zimmermann, 4:0 (30.) Dominik Laky, 4:1 (35.) Karasz, 4:2 (55., Freistoß) Novotny. Reserve: Nichtantreten Redlschlag. SR: Koldere.- Deutsch Schützen, 70.

Deutsch Schützen: Schwarzmayer; Gesslbauer, Topor, Makai, Benedek; Wallner (84. Schmidt), Zimmermann, Pakai, Zimits (64. Turi); Dominik Laky (68. Jakob Laky), Makovecz.

Redlschlag: Friedel; Kosijer, Bertl, Varga, Böhm; Mogyorosi (18. Kainz), Karasz, Szabo, Kaman; Novotny (86. Bruckner), Grgic.

SC Schachendorf – SV Kroisegg 0:0.- Reserve: 10:1 (Preinsperger, Philipp Kaiser 2, Jan Kaiser 2, Reiger 2, Batschi 2, Jampens; Putz). SR: Lang.- Schachendorf, 100.

Schachendorf: Cividino; Cernut, Macesic, Krznaric, Marlovits (72. Mamic); Füzi, Nemeth (87. Reiger), Dorner (72. Jampens), Varga; Cacic, Balagovic.

Kroisegg: Haspl; Piff, Török, Czingraber, Kremnitzer; Gutmann (66. Pichler), Dancs, Egyed, Lackner (80. Weghofer); Holzer (92. Kraussler), Simon.

SC Mariasdorf – SV Wolfau 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (74.) Kappel. Reserve: 1:7 (Glatz; Mühl, Lang, Loschy, Madl 3, Janisch). SR: Luef.- Mariasdorf, 100.

Mariasdorf: Schlaffer; Kirnbauer, Phillip Tullmann (53. Renner), Georg Tullmann, Pfneiszl (80. Guth); Laschober, Berta, Schuh (53. Kappel), Putz; Tarodi (90. Kresnik), Hera.

Wolfau: Csar; Korytin (84. Lang), Andreas Lukitsch, Stelzer (59. Mark Koller), Thomas Lukitsch; Kinelly, Herold, Waldl, Lang; Jonas Koller (84. Madl), Bozic.

UFC Siget spielfrei.-