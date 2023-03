Hochart und Riedlingsdorf: Verfolger stellten Beine!

Werbung

HOCHART - REDLSCHLAG 1:0. Beim SV Hochart war die Devise, nach guten Leistungen, aber nur einem Punkt gegen Bad Tatzmannsdorf und Riedlingsdorf, endlich voll anzuschreiben – das klappte! Daheim schlug die Elf von Mario Salzger Leader Redlschlag, wobei sich der Treffer von Lan Zibert in der 60. Minute als goldwert herausstellte. Der flinke Slowene nutzte Mitte der zweiten Halbzeit eine Szabo-Unsicherheit in der SGR-Defensive. „Kurz nach dem 1:0 hatten wir einen Stangenschuss“, erklärte Heim-Obmann Dieter Höfer, „so gesehen hätten wir es früher entscheiden müssen. Alles in allem ein verdienter Sieg!“ Redlschlag-Obmann Christoph Böhm ging da nicht ganz mit: „Normalerweise hätte es 0:0 ausgehen müssen – es gab nicht viele Chancen, aber das Verhältnis war gleich.“

STATISTIK:

SV AUTO SCHUH HOCHART - SG REDLSCHLAG 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (60.) Zibert.

Rote Karte: Hofer (80., Foul).

Gelb-Rote Karte: Rajos (93., Unsportlichkeit).

Reserve: Nichtantreten Redlschlag.

SR: Faruk Sevik (H: gut/R: gut).- Hochart, 100.

Hochart: Marco Hochhold; Stögerer, Töpfer, Pfeil; Andre Hochhold; Höfler; Riemer (92. Lehner), Posch (64. Hofer), Zibert, Markovic, Kosi.

Redlschlag: Pfeiffer; Kaman, Harkai, Varga, Böhm; Ivancsics, Szabo; Mario Kosijer, Rajos, Daniel Kainz; Reti.

BAD TATZMANNSDORF - RIEDLINGSDORF 1:2. Neben Redlschlag rutsche auch der SC Bad Tatzmannsdorf aus und verlor daheim gegen Riedlingsdorf. In der ersten Halbzeit hatte es allerdings nicht den Anschein danach. Da dominierten die Heimischen – folgerichtig auch die Führung nach einem Freistoß von Patrick Bürger. Mit Fortdauer kamen dann die Gäste immer besser ins Spiel und drehten dieses schließlich in Minute 80. „Was uns sicher in die Karten gespielt hat, waren die Sperren von Luka Grgic und Dorian Puretic. Nichtsdestotrotz haben wir uns in Hälfte zwei super reingekämpft“, meinte Riedlingsdorfs Roman Graf. SCBT-Coach Joachim Postmann: „Vielleicht waren es die Ausfälle. Wir wurden, je länger das Spiel ging, müde und haben nicht mehr kompakt verteidigt. Vorne hatten wir dennoch genug Chancen.“

STATISTIK:

SC „SUMETZBERGER“ BAD TATZMANNSDORF - ASK KDS RIEDLINGSDORF 1:2 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (24.) Patrick Bürger, 1:1 (72.) Kampusch, 1:2 (80.) Rechberger.

Gelb-Rote Karte: Rechberger (82., Unsportlichkeit).

Reserve: 4:5 (Rehling 2, Marth, Herrklotz; Patrick Hornung 3, Zapfel, Hochhold).

SR: Birte (BT: sehr gut/R: durchschnitt).- Bad Tatzmannsdorf, 102.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits (83. Asam Mahmood), Muth, Qasim Mahmood, Herklotz; Mohac, Simon; Hatvagner (90. Shahid), Patrick Bürger, Alföldi; Tim Bürger.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Höller, Szendi, Huber; Piff, Mihaljevic; Florian Prochazka, Knapp (85. Zapfel), Postmann (79. Lukschander); Rechberger.

KROISEGG - OBERSCHÜTZEN 1:0. Erster Frühjahrssieg für den SV Kroisegg! Beim dritten Anlauf klappte es nun für die im Winter doch verstärkte Elf. Und zwar durch einen ganz frühen Treffer. Alen Hrovat netzte bereits in der zweiten Minute für die Heimischen. „So wie wir letzte Woche früh in Redlschlag in Rückstand gerieten, erzielten wir diesmal die Führung. Das war wichtig, und wichtig war auch, dass wir im Laufe des Spiels hinten die Null hielten“, so SVK-Pressesprecher Horst Gruber. Oberschützens Szilard Santha ärgerte sich: „ 30 Minuten sprachen wir darüber, wie gut ein guter Start ins Spiel ist, wir kamen dennoch zehn Minuten zu spät rein. Die restlichen Minuten waren wir, finde ich, besser, aber das nützt in diesem Fall nichts.“

STATISTIK:

SV KROISEGG -UFC „PG-CARS“ OBERSCHÜTZEN 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (2.) Hrovat.

Gelb-Rote Karte: Michael Ritter (85., Unsportlichkeit).

Reserve: 3:2 (Felsleitner 2, Thier; Posch, Belulaj).

SR: Sert (K: gut/O: schwach).- Kroisegg, 85.

Kroisegg: Haspl; Gutmann, Trstenjak, Patrick Weghofer, Piff; Horic, Kovacic, Huremovic (93. Bruckner), Stiglic; Hrovat, Jahdauti (75. Holzer).

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Wachter, Ritter, Abou (70. Amtmann); Kappel, Molnar; Adrian Pran, Dominik Pran (75. Proksch), Naurozi (60. Wolfger); Szalai.