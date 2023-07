Jona schwingt das Zepter in St. Michael

Hinter dem SV St. Michael liegt eine schwierige Saison, die schließlich im Abstieg in die 2. Klasse gipfelte. Jetzt gilt der Fokus aber der Zukunft. Vor wenigen Wochen wählte man einen grunderneuerten Vorstand, seit kurzem ist auch die Position des Cheftrainers fix.

An der Seitenlinie der „Michöler“ wird zur neuen Saison Zsolt Jona stehen, wie Neo-Sektionsleiter Andi Kopitar der BVZ erklärte. Im vergangenen Halbjahr war der Ungar noch Coach des SV Güssing.

Die Bestellung des bald 50-Jährigen zum SVS ist schnell erklärt: Jona war bereits als Spieler in St. Michael, seit 2020 liegt sein Pass wieder hier und in der verganenen Saison kickte er außerdem ab und zu in der Reserve.

Neben der Trainerposition gibt es auch im Kader Änderungen. Torwart Marco Kavac sowie die kroatischen Feldspieler Tomo Kotnik und Sandro Vincelj werden nicht mehr für St. Michael spielen. Für Kavac fand man mit Dani Vinceljak, der aus der dritten kroatischen Liga kommt, bereits Ersatz.

Zudem zog man einige Spieler aus der U16-Nachwuchsmannschaft rauf. Bleibt nur noch eine offene Position, so Kopitar: „Einen Stürmer möchten wir noch holen. Wir sind guter Dinge, dass wir das zeitnah fixieren können.“