Kein Match möglich: Alles pausierte in der 2. Klasse Süd A!

Drei geplante Spiele, drei Absagen in der 2. Klasse Süd A. Während am vergangenen Wochenende in den anderen 2. Klassen zumindest ein paar Spiele über die Bühne gehen konnten, fiel in der nördlichsten Gruppe gleich jede Partie den starken Regenfällen zum Opfer – auch ein Kuriosum.

„Bei uns ging überhaupt nichts, den Platz hätten wir umgearbeitet, es ist einfach nicht zu spielen gewesen“, sagte Mariasdorf-Trainer Fritz Kirnbauer quasi stellvertretend für alle. Sein Team wäre zuhause gegen Leader Bad Tatzmannsdorf angetreten, hätte, nachdem man in den letzten Wochen einen Lauf hatte, freilich gerne gespielt. Genauso der ASK Riedlingsdorf. Die Kovacs-Truppe konnte aber ebenso nicht antreten, das Spiel in Oberschützen wurde abgesagt.

Alle Spiele werden am 1. Mai nachgetragen

Kroisegg gegen Hochart war schließlich die dritte Absage im Bunde. Die Nachtragstermine für die gecancelten Spiele stehen bereits fest. Alle Duelle werden, nach aktuellem Stand, am Staatsfeiertag, dem 1. Mai, nachgetragen. Damit wartet auf die komplette A-Süd an diesem letzten April beziehungsweise ersten Mai-Wochenende eine Doppelrunde. Auch am Samstag, dem 29. April, sind die Teams nämlich im Einsatz.