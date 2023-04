Kein Wechsel: Entscheidung in Transfer-Causa

Werbung

Hohe Wellen schlug in Bad Tatzmannsdorf und Redlschlag zuletzt die Causa rund um den Transfer von Dominik Muth. Die BVZ berichtete in der Vorwoche: Muth wechselte im Winter von der SG zum SCBT. So weit so gut, der Haken an der Sache war aber: Die Tatzmannsdorfer reichten die Transferunterlagen zu spät beim BFV ein, konnten nach Einspruch Muth aber doch anmelden.

Redlschlag wiederum legte gegen diese Entscheidung Einspruch ein. Und jetzt gibt es eine endgültige Entscheidung: Redlschlag bekam Recht, Muth ist somit ab sofort wieder bei der SG gemeldet, darf also im Frühjahr nicht mehr für Tatzmannsdorf auflaufen, dafür für Redlschlag – inwieweit er das tut, ist seine Entscheidung.

Im Zuge der Causa kam auch zur Sprache, dass Tatzmannsdorf die Punkte aus den Spielen, in denen Muth spielte - nämlich in den ersten Rückrundenpartien - abgezogen werden könnten. Das ist aber nicht der Fall. „Weil er ja bei ihnen gemeldet war“, so SGR-Obmann Christoph Böhm. Er begründete seinen Einspruch so: „Es war nichts gegen ihn oder sie, aber uns ging es ums Prinzip.“ Im SCBT-Lager zeigte sich Trainer Joachim Postmann klarerweise enttäuscht: „Nichtsdestotrotz wollen wir Meister werden und Dominik im Sommer fix verpflichten.“