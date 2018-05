Der SC Kemeten ist Meister! Das ist seit vergangenem Sonntag fix. Dank der Schützenhilfe aus Neuhodis, die in Redlschlag punkteten, kann die Elf von Joachim Schwarz keiner mehr von Platz eins stoßen. Wirkliche Jubelstimmung wollte angesichts der 2:4-Niederlage in Riedlingsdorf zwar keine aufkommen, wobei man das beim Schlager am Samstag gegen den SV Hannersdorf nachholen will. Da soll dann die berüchtigte Post abgehen.

Bange Blicke nach Redlschlag. Sektionsleiter Gerhard Lerch überbrachte die frohe Kunde, dass es doch reichen würde. | BVZ

Und trotz der anstehenden Feierlichkeiten richtet sich der Blick schon nach vorne, denn der Kader wird auf der ein oder anderen Position sicher verändert. Zwar will man alle Stützen halten, was aber aufgrund der Leistungen des ein oder anderen schwierig wird. „Wir haben dennoch schon zwei Kroaten im Auge, wobei einer wohl geholt wird. Leider wird uns Josip Scrbec verlassen, weil es beruflich nicht mehr geht. Weitere Transfers sind eigentlich nicht geplant“, sagte Trainer Joachim Schwarz zur BVZ.