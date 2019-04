Der Start misslang. Das ist seit dem 0:3 in Schachendorf Gewissheit. Beim SC Mariasdorf läuft es nach zwei Niederlagen, bei derer zwei Spielen, weiter sehr bescheiden. Offensiv wartet man 2019 gar auf das erste Pflichtspiel-Tor, wobei man davon zuletzt weit entfernt war. Das sah auch Trainer Fritz Kirnbauer so: „Ich bin von einigen Herren schwer enttäuscht“, kritisierte der Fachmann via BVZ und schoss nach: „Wir agierten wie eine Schülermannschaft. Wenn man in über 90 Minuten nur eine Halbchance aufweist, hat man in dieser Liga nichts verloren. Die einzig wirkliche Möglichkeit vergaben wir dann nach 94 Minuten. So werden wir auch in den nächsten Spielen nicht viel holen.“

Positive Aspekte sind derweil nur schwer zu finden. Zumindest gibt die Rückkehr von Hannes Wolfger etwas Auftrieb. Offensiv wird er für Belebung sorgen. Dennoch braucht es gegen Markt Neuhodis eine klare Steigerung. Und eines muss man laut Kirnbauer sowieso abstellen: „Unkonzentriertheiten machten dem Gegner das Toreschießen zuletzt einfach.“