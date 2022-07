Klarer Auftrag für SC Bad Tatzmannsdorf: Wiederaufstieg!

Werbung

3:3 in Rudersdorf: Der SC Bad Tatzmannsdorf war am vergangenen Freitagabend in einem kurzfristig anberaumten Testspiel beim Burgenlandliga-Aufsteiger schon ganz dick da.

So schonte Rudersdorf-Coach Alfred Horvath zwar einige Kräfte, aber vieles, was beim USV Rang und Namen hat, war dennoch vertreten. Viel mehr muss man schon das Gezeigte des 1. Klasse-Absteigers aus Bad Tatzmannsdorf loben, die dem höherklassigen Verein ein Remis abtrotzten.

„Die haben richtig gute Leute verpflichtet“, sagte auch Horvath wenige Tage später zur BVZ und meinte damit etwa Goalie Gergö Nagy (Oberdorf), Emre Salur (Loipersdorf), Dubravko Mohac (Weiz) oder die Rückkehrer rund um Roman Wenzel, Luka Grgic und Dorian Puretic.

Der prominenteste der Tatzmannsdorfer Transferriege war in Rudersdorf noch gar nicht mit dabei: Patrick Bürger! Der ehemalige Bundesliga-Stürmer des SV Mattersburg, der auch in Hartberg oder Lafnitz kickte, wechselte aus Pinkafeld zu seinem Stammverein zurück.

Sehr viele Vereine zeigten sich an ihm interessiert, aber den Zuschlag erhielt dann sein Stammverein. So scheint eigentlich sehr vieles für die Rückkehr in die 1. Klasse Süd angerichtet.