RIEDLINGSDORF - WOLFAU; SAMSTAG, 17 UHR: „Wenn wir die Leistungen abrufen, die wir in den Testspielen zeigten, können wir uns sicher durchsetzen.“ ASK-Trainer Michael Koller war optimistisch, dass es gegen Wolfau klappt. „Aber wir müssen am Boden bleiben. Das, was jetzt kommt, ist ganz anders.“ Riedlingsdorf bestreitet Pflichtspiel Nummer eins „nach“ Corona. Wolfau ist da schon weiter, hat bereits eine Partie unter Wettkampfbedingungen in den Beinen und will nach dem 2:1-Sieg in Hochart – wo Andi Lukitsch Gelb-Rot sah – nachlegen, weiß aber um die Stärken des Gegners. Sektionsleiter Christian Petz: „Das wird wieder knapp werden. Wer mehr Gas gibt, gewinnt.“

REDLSCHLAG - WIESFLECK; SAMSTAG, 17 UHR: Das Schlagerspiel der Runde steigt in Redlschlag. Darf man das jetzt schon sagen? Wohl kaum einer in der Klasse sieht die beiden Klubs nicht ganz vorne. Auch der Respekt voreinander ist groß. Um nicht zu sagen, riesig. „Der Gegner ist echt stark. Das weiß man spätestens nach dem Cup-Auftritt gegen Jabing. Aber wir werden unser Bestes geben und versuchen, ihnen so viele Zähler wie möglich abzunehmen“, zeigte sich SG-Obmann Christoph Böhm bereit. Ähnliche Töne aus Wiesfleck. Trainer Toni Dorner: „Im Herbst konnten sie gegen uns daheim als Einzige punkten. Die sind sehr gut. Es wird ein harter Kampf.“ Einer auf hohem Niveau, denn beide dürften komplett auflaufen.

OBERSCHÜTZEN - MARIASDORF; SAMSTAG, 17 UHR: Wenn Mariasdorf auf Oberschützen trifft, „ist alles möglich. Es ist ein Derby.“ Gäste-Trainer Fritz Kirnbauer, der auf „Libero“ Phillip Tullmann verzichten wird müssen, ist sich der „Ausgangslage“ bewusst. „Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe.“ Die lange Pause mache eine Prognose schwer: „Keiner weiß, wo man wirklich steht.“ Sein Gegenüber, Oberschützen-Chef Gerhard Wolfger: „Sie sind gut aufgestellt. Wir werden uns schwer tun. Mit einem Remis würde ich mich zufriedengeben. Vielleicht ist auch ein Sieg drin.“ Richard Ligeti, einziger UFC-Legionär, muss passen. „Er ist Ringer-Profi in Ungarn. Ich weiß nicht, ob es sich ausgeht.“

HOCHART - KROISEGG; SONNTAG, 16 UHR: „Kopf hoch“ lautet die Hocharter Devise nach dem 1:2 gegen Wolfau im vorgezogenen Spiel. Gegen Kroisegg „soll mehr herausschauen“. Oder „muss mehr herausschauen“? „Wenn wir ein bisschen oben mitspielen wollen, ist das fast ein Pflichtsieg“, sagte Obmann Dieter Höfler. „Klar ist aber auch, dass wir Zeit brauchen. Wir haben eine junge Mannschaft.“ Die muss am Wochenende ohne Thomas Binder (gesperrt) und Andi Pfeil (verletzt) auskommen. Kroisegg veränderte den Kader im Sommer radikal. Pressesprecher Horst Gruber: „Was wir erwarten ist schwer zu sagen. Wir wollen schon drei Punkte mitnehmen.“ Die Neuen sollen es richten. „Positiv ist, dass wir komplett sind.“