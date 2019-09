So viel vorweg: Eine lange Serie ging am Samstag zu Ende. Der UFC Oberschützen punktet erstmals seit dem 21. April 2018. Damals gewann man gegen die jetzige 2. Liga-Mannschaft aus Jabing mit 2:1, wobei von der damaligen Mannschaft nur noch Richard Ligeti, Lukas Proksch und Michael Ritter mit von der Partie waren. Ein Freudenjahr für die Oberschützener, die gar einen 0:4-Rückstand aufholten und spät per Elfer den Zähler sicherstellten.

Die Leidtragenden dabei? Der ASK Riedlingsdorf, wobei Obmann Didi Ringbauer auch klare Worte fand: „Es war ein Skandal, wie disziplinlos wir auftraten. Die Oberschützener machten den ersten Punkt seit Jahren und das nur aufgrund unserer eigenen Dummheit. Es wird nun sicher ein Gespräch mit unserem Trainer geben und auch an die Mannschaft werden wir am Freitag klare Worte richten. Wir hätten eine super Truppe beisammen, verhauen uns aber durch Disziplinlosigkeiten unsere guten Auftritte.“ Dabei nahm der Verantwortliche aber auch Schiri Emrah Dinleyici in die Pflicht: „Natürlich pfiff er vor allem nach der Pause alles gegen uns, aber dann muss ich eben auch mal meinen Mund halten und darf mich nicht zu sehr reinsteigern.“

Weiter geht es nun am kommenden Sonntag gegen Hochart, wo man auf einige Stammkräfte verzichten muss. Spät sahen nämlich drei ASK-Akteure Rot. „Der Elfer war sicher zu geben, da braucht es keine Diskussion, aber der Schiri hätte auch etwas Fingerspitzengefühl beweisen können und das ein oder andere nicht ahnden dürfen. So kamen wir zu den drei Platzverweisen.“