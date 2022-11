Leader SG Redlschlag im Umbruch

Werbung

Man ist es in Redlschlag fast schon gewohnt zu jubeln, wenn man auf den Fußballplatz geht: In der frühzeitig abgebrochenen Saison 2020/21 holte die SG Redlschlag den Herbstmeistertitel in der 2. Klasse Süd A. In der Saison 2021/22 wiederholte die Mannschaft das Kunststück – und jetzt, 2022/23, heimste man abermals die Winterkrone ein. Mit 32 Punkten lief man punktgleich mit dem schärfsten Konkurrenten Bad Tatzmannsdorf über die Ziellinie, ist aber aufgrund des gewonnenen direkten Duells vorn.

Ein neuer Trainer steht ante portas

Blickt man auf den Kader der Redlschlager, kommt dieser Erfolgslauf nicht von ungefähr. Seit Jahren ist die SG mit vielen Klassekickern gespickt. Neben den Funktionären zeigte sich dafür zuletzt vor allem Spielertrainer Semir Huremovic verantwortlich. Der 33-Jährige war fünf Jahre lang bei der SG aktiv, wird nun über den Winter aber, wie schon länger bekannt, seine Zelte abbrechen. Das soll dem Erfolgslauf der letzten Jahre aber nicht schaden.

Der Architekt der letzten Erfolge, Semir Huremovic, wird gehen. Foto: BVZ

Ein neuer Trainer steht schon in den Startlöchern. Obmann Christoph Böhm: „Ganz fix ist es noch nicht, aber es schaut gut aus.“ Böhm zur abgelaufenen Herbstsaison: „Das war richtig gut. Ich bin auch der Meinung, dass wir das Meiste rausgeholt haben. Unser Ziel waren schon im Vorfeld die Top-2 und das haben wir dann auch hingekriegt. Wir wussten, dass im Kader viel Qualität steckt.“

Von diesem erfolgreichen Weg will man klarerweise nicht abkehren, einige Veränderungen strebt man über den Winter aber doch an – nicht nur am Trainerposten. „Klar ist, wir spielen mit einigen Legionären. Wenn es sich machen lässt, wollen wir in Zukunft wieder mit mehr Einheimischen kicken. Da hoffen wir auch, dass der neue Trainer eventuell seine Kontakte spielen lässt“, so Böhm, ohne zuletzt noch mehr zu verraten.

Besser werden soll, abseits des ganzen Jubels in der Kampfmannschaft, auch die Situation in der Reserve. Dort kommen die Redlschlager im Herbst auf fünf Nichtantreten, fast die Hälfte der Spiele wurden somit abgesagt. „Natürlich ist das ein Problem“, ist sich Böhm bewusst. „Der Kader wäre ja eigentlich groß genug, man muss die Burschen nur motivieren. Wir werden jedenfalls versuchen, das Ganze wieder aufzupäppeln.“ Denn mit einer gesunden Reserve spielt es sich bekanntlich auch in der „Ersten“ leichter. Im Frühjahr soll also bestenfalls doppelt angegriffen werden.

Stichwort Frühjahr: Als Tabellenführer nach dem Herbst muss man sich klarerweise auch mit dem Aufstieg beschäftigen. „Wenn es so kommt, sagen wir fix nicht Nein. Dafür spielt man ja Fußball und unser Ziel und das des neuen Trainers ist es sicher nicht, irgendwo im Mittelfeld herumzugurken.“ Klingt nach einem Versprechen für 2023. Davor wird sich aber, wie es aussieht, noch einiges tun.