Rückblende: Kurz nach Hinrundenende verließ Spielertrainer Markus Leeb den Aufstiegsaspiranten aus Loipersdorf. Nicht, weil die Ergebnisse nicht stimmten, sondern weil er die Mannschaft „verlor“. Die Führungsriege hätte mit dem Grazer prinzipiell gerne weitergemacht, aber Leeb entschied sich, das Engagement zu beenden. So übernahm Martin Omischl, der zuletzt auch schon seine ersten Einheiten leitete und dabei auch einen zweiten „prominenten“ Neuzugang begrüßen durfte.

Neben Hannes Ritter, der für viele tolle Vereine in seiner Karriere auflief und zu seinem Stammverein zurückkehrte, holte man mit Marko Svagelj einen kroatischen Abwehrchef, der Leeb fußballerisch vergessen machen soll. Dass das durchaus realistisch erscheint, stellt die Vita des Defensiv-Allrounders dar. Vor allem beim Futsal – Hallenfußball ohne Bande – ist er nämlich eine Nummer. Erst im Vorjahr stieß er mit der kroatischen Nationalmannschaft bis ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft vor und scheiterte denkbar knapp an Portugal.

Nun also Loipersdorf, wobei der SCLK nicht der erste Verein für Svagelj in Österreich ist, denn der 24-Jährige war auch schon im Mittelburgenland für Pöttsching und Wiesen tätig. Marketingchef und Vorstandsmitglied Christian Ritter dazu: „Marko war schon im Sommer Thema, wobei wir uns dann für einen Offensivmann entschieden.“

Der Konkurrenzkampf wurde so noch einmal erhöht. „In der Abstiegssaison hatten wir ebenfalls einen großen Kader, ehe wir in eine Abstiegsspirale gerieten und uns nach und nach die Spieler ausfielen. Wir ersetzten nun einfach unsere Ab- durch drei Zugänge. Das war auch so geplant. Der Titel ist für uns dennoch kein Muss. Hannersdorf ist für mich der Favorit und bei uns geht die Welt ohne Aufstieg sicher nicht unter.“