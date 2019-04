Rückblende: Vor knapp zwei Jahren gab es das Meisterrennen zwischen dem SV Welgersdorf und dem ASK Markt Neuhodis, welches sich letztendlich dank der besseren Tordifferenz entschied. Der SVW stieg dabei wegen drei Toren in die 1. Klasse auf. So ein Szenario könnte auch in diesem Jahr folgen, wobei der SC Loipersdorf dabei derzeit klar im Vorteil ist.

Dank zweier Kantersiege – 17:0 gegen Oberschützen und zuletzt 11:0 gegen Hochart – weist man ein Torverhältnis von plus 50 auf, während der Zweite aus Hannersdorf „nur“ ein Plus von 32 auf der Habenseite stehen hat. Dem SCLK könnte im direkten Duell am 12. Mai nun bei dieser Ausgangsposition ein Remis fast schon genügen. Diesen Termin sollte man sich schon jetzt Rot im Kalender anstreichen, denn es dürfte das wohl entscheidende Spiel in dieser Spielzeit werden.

Die kommenden Aufgaben sind dabei für beide Klubs lösbar: Loipersdorf reist nach Siget, ehe dann Mariasdorf wartet. Die Hannersdorfer bekommen es im Gegenzug mit Oberschützen und Hochart zu tun, wo man zumindest etwas für das Torverhältnis tun könnte.