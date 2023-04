Nur Auswärtserfolge: Daheim gab es nix zu holen!

KROISEGG - BAD TATZMANNSDORF 1:3. Einen von drei Auswärtssiegen in dieser Runde feierte der SC Bad Tatzmannsdorf. Die Kurortler gewannen in Kroisegg mit 3:1. Zur Halbzeit musste die Mannschaft von Trainer Joachim Postmann aber einem Rückstand hinterherlaufen: Patrick Weghofer brachte den SVK früh per Elfer in Führung. Mit Wiederanpfiff kamen dann die Gäste besser rein. Keine drei Minuten waren gespielt, da erzielte Patrick Bürger, ebenfalls per Elfer, den Ausgleich – gleichzeitig der Start für den Siegeslauf. Postmann: „Nach dem 1:1 hatten wir dann genug Chancen, um es höher zu gestalten. In Hälfte eins taten wir uns allerdings schwer.“ SVK-Funktionär Horst Gruber: „Nach den ersten 45 Minuten war es keine Partie, die wir verlieren hätten müssen. Mit dem Ausgleich verloren wir aber etwas das Konzept.“

STATISTIK:

SV KROISEGG - SC „SUMETZBERGER“ BAD TATZMANNSDORF 1:3 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (19., Elfmeter) Patrick Weghofer, 1:1 (47., Elfmeter) Patrick Bürger, 1:2 (65.) Puretic, 1:3 (75.) Tim Bürger.

Reserve: 2:5 (Pfeffer, Thier; Herrklotz 4, Vokshi).

SR: Radonjic (K: gut/BT: durchschnitt).- Kroisegg, 110.

Kroisegg: Haspl; Piff (67. Gruber), Trstenjak, Patrick Weghofer, Horic; Gutmann, Kovacic, Stiglic, Holzer (83. Marcel Weghofer); Huremovic, Hrovat.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits, Patrick Bürger, Qasim Mahmood, Herklotz (88. Matthias Simon); Mohac (88. Asam Mahmood), Jakob Simon (59. Tim Bürger); Hatvagner, Puretic, Wenzel; Grgic.

REDLSCHLAG - OBERSCHÜTZEN 1:2. Sieg für den UFC Oberschützen in Redlschlag! Und somit der nächste Auswärtserfolg in dieser Runde. Nach knapp 20 Minuten ging die Truppe von Coach Szilard Santha durch einen Lukas Proksch-Treffer in Führung. Der knappe Vorsprung sollte dann lange Bestand haben, ehe ihn Adrian Pran nach 56 Minuten ausbaute – 2:0! Adam Sardy gelang kurz vor Schluss noch der Anschlusstreffer für die Heimischen, für einen Punktgewinn reichte es für seine Elf dann aber nicht mehr. In Oberschützen herrschte nach dem Sieg große Freude, wenngleich man mit der Leistung nicht unbedingt zufrieden war. „Kein super Match von beiden, jedoch ein verdienter Sieg“, resümierte Santha. Redlschlag-Obmann Christoph Böhm meinte: „Wir hätten schon Chancen gehabt, aber wenn du lange kein Tor machen kannst, darfst du dir nichts ausrechnen.“

STATISTIK:

SG REDLSCHLAG - UFC „PG-CARS“ OBERSCHÜTZEN 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (19., Freistoß) Proksch, 0:2 (56.) Adrian Pran, 1:2 (85.) Sardy.

Reserve: 1:11 (Darko Kosijer; Thomas Graf 4, Posch 2, Stadler 2, Ergül, Hager, Albion Belulaj).

SR: Lang (R: gut/O: durchschnitt).- Redlschlag, 80.

Redlschlag: Magyar; Böhm, Harkai, Varga (30. Darko Kosijer), Kaman; Szabo, Ivancsics; Mario Kosijer, Rajos, Sardy; Reti.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Wolfger, Molnar, Matthias Amtmann; Proksch, Dominik Pran; Kappel (93. Imrek), Kainz (75. Hager); Naurozi (90. Belulaj), Adrian Pran.

MARIASDORF - RIEDLINGSDORF 0:2. Der Riedlingsdorfer Lauf geht auch in Mariasdorf weiter. Im fünften Frühjahrsspiel gab es für die Kovacs-Elf den vierten Sieg. Lange stand es beim Gastspiel in Mariasdorf dabei 0:0. In Minute 60 dann der erste Treffer: Rene Rechberger nutzte einen Fehler in der Heim-Defensive zur Führung. Spät besiegelte Alex Zapfel schließlich den Erfolg, der aufgrund der zweiten Hälfte in Ordnung geht, meinte Sektionsleiter Roman Graf: „Der Start war aber gar nicht gut.“ Mariasdorf-Trainer Fritz Kirnbauer: „Für mich war es eine 0:0- oder 1:1-Partie. Die Chancen, die wir hatten, wurden von ihrem Tormann gut entschärft.“

STATISTIK:

SC MARIASDORF - ASK KDS RIEDLINGSDORF 0:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (60.) Rechberger, 0:2 (90.) Zapfel.

Reserve: 0:6 (Graf 3, Weghofer, Zapfel, Patrick Hornung).

SR: Boandl (M: durchschnitt/R: gut).- Mariasdorf, 140.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneiszl, Georg Tullmann, Phillip Tullmann, Kirnbauer; Berta, Gabor Farkas; Putz, Kappel, Tarodi (63. Laschober); Attila Farkas.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Höller (60. Burjan), Just, Szendi, Huber; Kampusch, Mihaljevic, Piff, Knapp (82. Zapfel); Rechberger (82. Koch), Florian Prochazka.