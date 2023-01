Oberschützen holt Stürmer mit Liga-Erfahrung für nötige Tore

Werbung

Das Transfer-Rad nimmt langsam Fahrt auf, jetzt hat auch der UFC Oberschützen seinen ersten „Neuen“ des Winters.

Mit Roland Szalai stößt ein höherklassig erprobter Stürmer zu den Schützern. Im Südburgenland ist der 30-jährige Ungar noch ein unbeschriebenes Blatt, dafür machte er sich schon im Mittelburgenland einen Namen, denn er war dort für die 2. Liga-Vereine Steinberg und Lockenhaus aktiv. Zuletzt kickte er in seiner Heimat, jetzt folgt der Gang zum UFC.

Szalai war dabei der gesuchte Mann, ein „echter Stürmer“ fehlte den Oberschützern im Herbst nämlich. Nicht nur deshalb erhofft man sich von Szalai vieles. Sektionsleiter Gerhard Wolfger: „So, wie ich ihn kennengelernt habe, ist er ein angenehmer Typ und ich denke, er kann mit seiner Routine bei uns in der Offensive sicher was bewegen.“

Derzeit steht der UFC auf Platz vier in der 2. Klasse Süd A, vielleicht ist mit Toren Szalais ja noch der Sprung rauf möglich. Zumindest Platz drei scheint in Reichweite. Ansonsten will man in Oberschützen nur noch den erweiterten Kader verstärken, so Wolfger.

Trainingsstart ist indes am 27. Jänner und damit etwas später als bei der Konkurrenz. Das hat den Grund, dass man in der ersten Frühjahrsrunde spielfrei ist.