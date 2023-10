Oberschützen reitet auf der Erfolgswelle

Riedlingsdorf – Oberschützen 0:1. Nach Jahren des sportlichen Tiefflugs kehrt in Oberschützen wieder Erfolg ein. In der bisherigen Saison performt die Mannschaft von Szilard Santha richtig stark – so auch beim Topspiel gegen Riedlingsdorf. Von Beginn an entwickelte sich zwischen den nunmehr zweitplatzierten Oberschützern und dem Vierten aus Riedlingsdorf eine offene Partie. In Minute 70 war dann Oberschützens Roland Szalai zur Stelle. Er erzielte nach einem Ustarkhanov-Freistoß das Goldtor. Riedlingsdorf vergab in der 91. Minute noch einen Elfmeter. Julian Knapp scheiterte an Bernhard Grill – auch deswegen behielt die Santha-Elf die drei Punkte. Der Trainer war nach dem Spiel voll des Lobes: „Das war ein großer Sieg für den ganzen Verein. Ich bin stolz auf die Mannschaft und finde auch, dass wir um das eine Tor besser waren.“ Riedlingsdorfs Sektionsleiter Roman Graf meinte: „Irgendwie haben wir uns wieder selber geschlagen.“

Mariasdorf – Buchschachen 0:2. Der SC Buchschachen meisterte seine Aufgabe in Mariasdorf souverän. Bereits früh stellte der Tabellenführer die Weichen auf Auswärtssieg. Oliver Hegedüs traf nach zehn Minuten zum 1:0 für die Gäste. Nach einer halben Stunde war es wieder Hegedüs, der auf 2:0 stellte. Diesen Vorsprung verwalteten die Buchschachener klug. Moritz Lechner sah nach 60 Minuten aufgrund von Torraub Rot – auch in Unterzahl ließ Buchschachen aber wenig zu. Die Mannschaft um Spielertrainer Falmur Kacanolli hält so Platz eins. Mariasdorf bleibt im Tabellenmittelfeld. SCM-Sektionsleiter Andreas Schuh haderte mit individuellen Fehlern: „So haben wir uns beide Gegentore eingebrockt.“

Hannersdorf – Redlschlag 4:1. Mit einem klaren Heimsieg über Redlschlag kehrt Hannersdorf auf die Siegerstraße zurück. Der 4:1-Erfolg war der vierte Sieg im fünften Spiel unter Trainer Manuel Wagner-Kantauer. Dabei sah es zu Beginn nicht nach einem SVH-Sieg aus, denn Matija Benko traf für die Gäste früh zum 0:1. In weiterer Folge übernahmen die Gastgeber aber das Kommando. Noch vor der Pause drehte man durch Treffer von Tomi Coric und Michael Klepits die Partie. Nach Seitenwechsel machte Klepits seinen Doppelpack perfekt, und Ivan Bogdanovic setzte den Schlusspunkt. „Das 0:1 war ein Wirkungstreffer, danach sind wir spielerisch immer besser geworden“, erklärte SVH-Obmann Matthias Konrad. Redlschlags Christoph Böhm meinte: „Es war eine bessere Leistung als im letzten Spiel. Nach dem 3:1 war die Partie aber entschieden.“

Hochart – St. Michael 3:3. Der SV Hochart rettet gegen St. Michael spät einen Punkt! Dabei starteten die Hocharter gar mit einer Führung in das Duell. Dieter Höfler sorgte nach elf Minuten für das 1:0. Dann schlug aber die Stunde von Gäste-Stürmer Filip Hanzic. Der Kroate drehte die Partie innerhalb einer halben Stunde im Alleingang – mit „drei unfassbar schönen Toren“, wie der Sportliche Leiter Andreas Kopitar meinte. Einmal traf er von der Mittellinie, einmal ins Kreuzeck und einmal per volley. Das reichte aber nicht, denn Hochart kam wieder zurück. In Minute 69 sorgte Val Kmetic für das 2:3 – und in der Nachspielzeit traf Lan Zibert zum 3:3. Hocharts Obmann Dieter Höfler: „Für mich letztlich ein gerechtes Remis.“ Kopitar war bedient, den Vorsprung nicht über die Zeit gebracht zu haben: „Es war wieder mal ein Selbstumfaller.“

Deutsch Schützen – Kroisegg 2:1. Deutsch Schützen kehrte gegen Kroisegg auf die Siegerstraße zurück. Beide Teams legten ambitioniert los. Die erste große Chance auf die Führung hatte Istvan Makai nach einer halben Stunde, er scheiterte nach einem Eckball aber am glänzend reagierenden Bernhard Haspl im SVK-Tor. Kurz nach Wiederanpfiff war Haspl dann bei einem Makovecz-Kopfball geschlagen. Nach 72 Minuten sorgte Norbert Pakai für das 2:0. Entschieden war das Spiel damit aber noch nicht: Laszlo Simon brachte mit einem Volley zum 2:1 (82.) noch einmal Spannung in die Partie. Und Robin Piff wurde spät fast zum Kroisegger Held. Sein Schuss traf aber nur die Latte. Somit blieb es beim verdienten Sieg der Schützer.

Wolfau – Welgersdorf 2:2. Wolfau meldet sich mit einem Punkt gegen Welgersdorf aus der spielfreien Woche zurück. Zwar konnte Trainer Hans Peter Paul nicht wie erhofft auf einige Verletzungsrückkehrer bauen, doch auch eine dezimierte SVW-Elf schlug sich gut. Luka Bozic brachte die Heimischen in Führung (32.). Welgersdorf drehte in Folge das Spiel, brachte den Sieg aber nicht über die Zeit. Wieder war es mit Bozic der einzige Legionär aufseiten des SVW, der spät auf 2:2 stellte. Wolfaus Sektionsleiter Christian Petz: „Es war in meinen Augen eine klassische X-Partie. Wir sind mit dem Punkt mehr als glücklich.“ Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser erklärte: „Im Endeffekt geht das Unentschieden in Ordnung. Wegen des späten Ausgleichs sind es aber zwei verlorene Punkte für uns.“

Kirchfidisch – Siget 1:1. Es will nicht sein mit dem zweiten Saisonsieg für Siget. Seit Runde fünf wartet der UFC nun schon auf den nächsten Dreier. Die Sigeter erwischten gegen Kirchfidisch einen Traumstart: Richard Szöke im SVK-Tor wehrte einen Schuss zu kurz ab und Timo Kelemen staubte nach wenigen Sekunden zum 0:1 ab. In der 20. Minute fiel schon der zweite und letzte Treffer dieser Partie, als Peter Kollar einen Fehler in der Sigeter Hintermannschaft dankend ausnutzte. Siget ließ sich davon aber nicht unterkriegen und startete wütende Angriffe, vor allem über den flinken Ralph Ringbauer, doch im Abschluss hatte man kein Glück. Es blieb beim 1:1. „So dürfen wir nicht auftreten. Wir haben nach der Pause zwar zwei Sitzer ausgelassen, müssen dann aber auch froh sein, dass wir nicht verloren haben“, sagte Kirchfidischs Christian Schaffer.

Statistik

ASKÖ KDS Riedlingsdorf – UFC „PG-Cars“ Oberschützen 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (70.) Roland Szalai. Reserve: 10:0 (Graf 2, Bruschek, Bruckner, Zapfel 3, Hochhold 2, Weghofer). SR: Tosun.- Riedlingsdorf, 150.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Just, Huber, Piff, Höller (68. Kampusch); Burjan, Szendi, Smid, Knapp; Kosnik (54. Hornung), Ritter (68. Florian Prochazka).

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Graf (67. Imrek), Abou, Roland Szalai; Ermal Belulaj (46. Kappel), Proksch, Dominik Pran, Benedek; Ergül (94. Albion Belulaj), Adrian Pran.

SC Mariasdorf – SC Buchschachen 0:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (10.) Hegedüs, 0:2 (31.) Hegedüs. Rote Karte: Lechner (61., Torraub). Reserve: 0:3 (Islamovic 3). SR: Fekete.- Mariasdorf, 150.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneizsl, Georg Tullmann, Phillip Tullmann, Schuh (86. Kresnik); Laschober, Berta, Putz, Renner; Tarodi, Hera.

Buchschachen: Nemeth; Zartl (90. Ringbauer), Balla, Mitterwachauer, Hoffmann; Flamur Kacanolli, Franyi, Lechner, Demokrat Kacanolli; Kotnik, Hegedüs (86. Islamovic).

SV Hannersdorf – SG Redlschlag 4:1 (2:1).- Torfolge: 0:1 (12.) Matija Benko, 1:1 (38.) Coric, 2:1 (44.) Klepits, 3:1 (57.) Klepits, 4:1 (77.) Bogdanovic. Reserve: 9:3 (Unger 2, Brenner, Mayer, Gossy 2, Sagmeister 3; Bruckner 2, Kainz). SR: Kalchbrenner.- Weinbergstadion, 100.

Hannersdorf: Haselbacher; Sagmeister, Bogdanovic, Pungor; Fixl (86. Reichstädter), Muhr; Lang, Piskovic, Aigner (72. Reicher); Klepits, Coric.

Redlschlag: Friedel; Kosijer, Matija Benko, Bertl, Böhm (57. Kainz); Huszovits, Meixner, Szabo, Kaman; Josip Benko, Grgic (80. Novotny).

SV Hochart – SV St. Michael 3:3 (1:2).- Torfolge: 1:0 (11.) Höfler, 1:1 (16.) Hanzic, 1:2 (20.) Hanzic, 1:3 (48.) Hanzic, 2:3 (69.) Kmetic, 3:3 (90.) Zibert. Reserve: 1:3 (Wratinschitsch; Brünner 2, Piskorek). SR: Dinic.- Hochart, 125.

Hochart: Hochhold (80. Wunderer); Pfeil, Pfeffer, Stögerer, Töpfer; Jahrmann (65. Riemer), Wappel, Zibert; Höfler, Kmetic, Damjanovic (82. Lehner).

St. Michael: Stettner; Weber, Grandits, Ungur, Kienzl (86. Csar); Neubauer (65. Ernst), Dittrich, Turniski (86. Piskorek), Penthor; Hanzic, Kocijan.

SV Deutsch Schützen – SV Kroisegg 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (48.) Makovecz, 2:0 (72.) Pakai, 2:1 (82.) Simon. Reserve: 13:0 (Knopf 5, Kröpfl 4, Wiesler 2, Wallner, Weber). SR: Boandl.- Deutsch Schützen, 100.

Deutsch Schützen: Schwarzmayer; Gesslbauer, Topor, Makai, Benedek; Dominik Laky (82. Wallner), Turi, Zimmermann, Zimits (67. Jakob Laky; 85. Wiesler); Pakai, Makovecz.

Kroisegg: Haspl; Gutmann, Czingraber, Török, Piff; Lackner (54. Pichler), Dancs, Viszket, Egyed; Holzer (79. Weghofer), Simon.

SV Wolfau – SV Welgersdorf 2:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (32.) Bozic, 1:1 (52.) Schoditsch, 1:2 (75.) Soltic, 2:2 (87.) Bozic. Reserve: 4:0 (Madl 2, Hofstädter, Loschy). SR: Novotny.- Wolfau, 110.

Wolfau: Csar; Mussy (71. Hofstädter), Madl, Lukitsch, Schiller (92. Strobl); Jonas Koller, Noel Lang (64. Jonathan Lang), Waldl, Fink (46. Korytin); Bozic, Mark Koller.

Welgersdorf: Magyar; Müllner, Schoditsch, Michael Urbauer (77. Stefan Plank), Eichler; Pajk, Rados; Kamper, Niko Urbauer, Lödör; Soltic.

SV „Christbaum-Fröhlich“ Kirchfidisch – UFC Siget 1:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (2.) Kelemen, 1:1 (20.) Kollar. Reserve: 1:7 (Moosbrugger; Renner, Saurer, Reiner 2, Kiss, Tkauz, Eigentor). SR: Wachtfeitl.- Kirchfidisch, 120.

Kirchfidisch: Szöke; Schaffer (64. Drexler), Halmosi, Posch, Csencsits; Schneider (46. Stumpf), Nemes; Horvath, Kiss, Koxe (76. Oswald); Kollar.

Siget: Konetsny; Vajda (73. Tiwald), Plank, Daniel Herrklotz, Jantos; Markus Herrklotz (90. Reiner), Sulyok; Kelemen (71. Ruzsas), Lukacs, Ringbauer; Horvath.

SC Schachendorf spielfrei.-