Der UFC Oberschützen wird die letzten beiden Spiele der Saison 2018/19 mit einem Interimstrainer bestreiten, denn Ludwig Horvath trat zuletzt von seinem Amt als Cheftrainer zurück. Dabei übernahm er den UFC erst in Runde 18 von Gerhard Stecker, der bis dorthin keinen Punkt ergatterte, was letztendlich auch Horvath nicht vergönnt war. Dabei war er vor allem gegen Kroisegg, wo man erst in letzter Minute das 1:2 kassierte, sehr nahe dran. Nun kam das jähe Ende. „Die Mannschaft sei für ihn perspektivlos“, schilderte Sektionsleiter Bernd Kappel die Gründe für das Aus.

Kappel ist es auch, der die Spielzeit nun ausklingen lassen wird, ehe ein neuer Mann übernehmen soll. Kappel dazu: „Am 23. Juni, so viel kann ich schon vorwegnehmen, wird der neue Trainer präsentiert. Es ist eigentlich alles fixiert, aber wer es ist, sage ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Auch der Kader wird erneut umgekrempelt, wobei einige ehemalige Oberschützener heimgeholt werden.“