2008 übersiedelte Alexander Plank vom Nachbarverein ASKÖ Rotenturm zum 2. Klasse-Klub UFC Siget. In Roten-turm durchlief er die Nachwuchsmannschaften, ehe es nach einem Jahr im Erwachsenenbereich zum UFC nach Hause ging.

Nach Physiotherapie wieder schmerzfrei

In der untersten Liga des Burgenlandes machte sich der Spielführer als beinharter Defensivspieler einen Namen. Außerdem gilt der 28-Jährige als Antreiber auf dem Feld, der bereits seit über sieben Jahren das Kapitänsamt in Siget innehat. Sportlich läuft es derzeit allerdings nicht nach Plan für Plank und seine Sigeter. Nach dem Erreichen eines Mittelfeldplatzes in der abgebrochenen Saison 2019/20 liegt man in der derzeit unterbrochenen Meisterschaft nur auf dem vorletzten Rang.

Dem UFC gelang in der Herbstsaison kein Sieg, lediglich drei Unentschieden stehen zu Buche. „Wir haben uns deutlich mehr erwartet“, zeigt sich der Kapitän, der im vergangenen Jahr aufgrund von Verletzungen nicht so richtig auf Touren kam, enttäuscht.

Zunächst machte ihm eine Schambeinentzündung zu schaffen, ehe eine Oberschenkelzerrung für eine Zwangspause sorgte.

„Die Probleme mit dem Schambein sind leider langwierig, aber ich bin optimistisch, dass ich sie in den Griff bekomme. In den letzten Wochen habe ich mit dem Physio tolle Fortschritte erzielen können, sodass ich mittlerweile wieder schmerzfrei laufen kann“, berichtet Plank über seinen ganz persönlichen Status quo.

Zwölf Jahre für seinen UFC Siget

Der variabel einsetzbare Defensivspieler fühlt sich beim UFC Siget jedenfalls pudelwohl: „Mir gefällt es hier und ich finde es gut, dass der Verein die Absicht hat mit so wenig Legionären wie möglich zu spielen und auf Spieler aus der Umgebung setzt.“ Seit über zwölf Jahren zerreißt der Rapid-Fan schließlich bereits die Fußballschuhe für den Klub. Das wird wohl auch so bleiben, obwohl eine höhere Liga schon seinen Reiz hätte, wie Plank erzählt, doch eines versichert der Kapitän den UFC-Fans: „Ich würde nie innerhalb der Liga wechseln.“

Kameradschaft fehlt aktuell sehr

Aktuell heißt es für Plank und Co. einmal „bitte warten“, was die aktive Fußball-Ausübung betrifft. Natürlich ist der ehrgeizige Defensivakteur heiß auf die Rückkehr auf den Platz: „Die `Schmähs` und die Kameradschaft fehlen mir. Es kribbelt schon, hoffentlich geht es bald wieder los.“ Dabei sind die sportlichen Ziele für die weitere Zukunft beim Klub auch schon ganz klar gesteckt: „Wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich von den unteren Plätzen wegkommen.“

Ab der neuen Saison soll der Sigeter Weg dann auch wieder nach oben zeigen: „Wir spielen in der letzten Klasse, da muss das Ziel von jedem Spieler und jedem Verein sein, vorne mitzuspielen. Für einen Meistertitel müsste aber wirklich alles passen und in der nächsten Saison müssen wir alles dran setzen, dass wir mit den unteren Plätzen nichts zu tun haben und uns im oberen Drittel festsetzen.“