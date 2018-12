Intensive Tage liegen hinter dem SV Zuberbach, der kurzfristig gar um seine Existenz bangte, aber am Wochenende Klarheit schaffte, denn Christian Portschy wird neuer Obmann beim Traditionsverein. „Ich hatte eigentlich schon mit allem abgeschlossen. Hätte sich Portschy nicht bereit erklärt, es zu machen, wäre es nicht weitergangen“, sagt Ex-Obmann Klaus Brandstätter, der dem Verein als Sektionsleiter erhalten bleibt.

„Der SVZ ist das einzige Juwel, das wir in der Gemeinde noch haben. Ich wurde oft von Leuten angesprochen. Das hat mich motiviert, dem Verein als Obmann vorzustehen“, erzählt Christian Portschy. Das Team soll nun wieder an einem Strang ziehen, wobei er aber auch weiß, „dass ich ohne die ganzen ‚Arbeitsbienen‘ im Hintergrund keine gute Arbeit leisten kann“.

Nicht nur die gute Stimmung sei ihm ein Anliegen, auch sportlich soll es wieder nach oben gehen. So will man zurück ins obere Drittel. Portschy: „Wichtig ist aber auch, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, dass hier alle für den Verein arbeiten.“ Neo-Sektionsleiter Brandstätter: „Wir wollen eine schlagkräftige Truppe stellen. Der Verein beginnt nun wieder bei Null und eine Mannschaft für die Zukunft wird sicher geformt.“

Irgendwann will man dann auch den Aufstieg in die 1. Klasse in Angriff nehmen – Zukunftsmusik, denn wichtig war nun erst der Fortbestand.