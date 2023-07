Redlschlag holt Goalgetter Grgic zurück

Die Saison 2018/19 ist vielen Redlschlagern wohl noch in guter Erinnerung. Damals belegte die SG in einer starken 2. Klasse Süd A hinter Meister Loipersdorf-Kitzladen und dem SV Hannersdorf Platz drei. Einer, der dem Redlschlager Spiel damals wahrlich seinen Stempel aufgedrückt hat, war Davor Grgic.

Der Kroate erzielte in dieser Spielzeit sage und schreibe 39 Treffer und ließ Kicker wie Sandi Hudorovic oder Andras Varga hinter sich. Jetzt ist der 30-Jährige wieder zurück bei der SG. Wie Obmann Christoph Böhm zu Wochenbeginn erklärte, holte man Grgic zurück. „Er spielte in den vergangenen Saisonen bei Neufeld an der Leitha und in Purbach, jetzt soll er unser Offensivspiel wieder beleben.“

Vier Abgänge

Findet Grgic seine Form von seinem letzten Aufenthalt in Redlschlag, sollte das kein Problem sein. Bei der SG ist Grgic nach Goalie Patrik Friedel, dessen Transfer aus Kemeten schon länger beschlossene Sache ist, der zweite Zugang. Zwei ungarische Verstärkugen sollen noch kommen, so Böhm.

Indes werden Michael Bauer und Rene Blutmager (beide Unterrabnitz) nicht mehr für Redlschlag spielen. Sowie die beiden Legionäre Daniel Harkai und Milan Reti. Deren Ziel ist unbekannt.