Redlschlag und Hannersdorf mit neuen Trainern

Fünf Wochen ist die Meisterschaft gerade mal alt. Und in der 2. Klasse Süd A beginnt sich schon das Trainerkarussell zu drehen. Konkret an zwei Standorten wurden in der Vorwoche die Übungsleiter getauscht.

Beim SV Hannersdorf übernimmt Manuel Wagner-Kantauer das Traineramt und löst Matthias Konrad ab, der sich somit voll auf seine Agenden als Obmann konzentrieren kann. Wagner-Kantauer spielte in der Vorsaison noch bei Liga-Konkurrent Schachendorf und werkte dann als Co-Trainer beim ASK Jabing. Am Wochenende saß er beim 6:0-Erfolg über Wolfau bereits auf der Bank.

Und auch die SG Redlschlag vermeldete kürzlich einen Trainerwechsel. Spielertrainer Gellert Ivancsics stellte nach dem 7:4-Erfolg über Siget vor zwei Wochen sein Amt zur Verfügung, erklärte Obmann Christoph Böhm. „Erfreulicherweise konnten wir rasch einen Nachfolger finden.“

Der Niederösterreicher Mario Born wird künftig die Geschicke bei der SG leiten. Im Südburgenland ist Born noch ein Unbekannter – Redlschlag ist hier seine erste Trainerstation. Auch er gab am vergangenen Wochenende bereits sein Debüt. Das Ergebnis passte beim 0:2 in Schachendorf nicht, dafür erspielte sich die Mannschaft einige Torchancen. Am Wochenende will man nun gegen Kirchfidisch punkten.