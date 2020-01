Schnell will man beim ASK Riedlingsdorf den unglücklichen Herbst vergessen. Zu viele Verletzungen machten es Trainer Albin Pfeffer und später seinem interimistischen Nachfolger Heinz Frank unmöglich, konstante Leistungen und die nötigen Punkte zu erreichen. Es war so ein wackliger Jahresausklang beim ASK. Man versuchte sich ohne Legionäre, was nicht wirklich aufging. Auch musste man sich nach einem neuen Trainer umsehen und nach längerer Sondierungsphase konnte Obmann Didi Ringbauer nun Vollzug vermelden, denn Michael Koller aus Wolfau übernimmt den Traditionsverein im neuen Jahr. Das ASK-Oberhaupt dazu: „Michael kommt aus dem Nachwuchsbereich. Er kann unsere Truppe sicher wieder auf Schiene bringen.“

Die Zielvorgabe ist dabei klar: Im Frühjahr eine schlagkräftige Truppe formen, die Zusammenhalt vorlebt und über den Sommer dann wieder in höheren Tabellensphären mitspieln kann. Dafür braucht es auch kadertechnisch neue Kräfte. Erste Sichtungen potenzieller neuer Legionäre gab es in den vergangenen Wochen und Monaten schon, dazu sollen zwei Kroaten am Wochenende wieder zur Sichtung kommen, wobei natürlich auch die Wünsche des neuen „Chefs“ eine Rolle spielen werden. Im Gegenzug könnten aber neben Albin Pfeffer, den es nach Kemeten zieht, weitere Abgänge folgen. Ein schwerwiegender Verlust, wusste auch Obmann Ringbauer: „Bleibt aber sonst alles an Bord, schaffen wir es sicher. Dazu hoffen wir natürlich, dass der Verletzungsteufel nicht wieder so arg wie im Herbst zuschlägt.“