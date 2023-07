Riedlingsdorf holt Kosnik und Smid

Der ASK Riedlingsdorf vermeldete in der vergangenen Woche zwei Top-Transfers. Die Riedlingsdorfer konnten sich sowohl die Dienste von Domen Kosnik als auch von Rok Smid sichern. Beide kickten zuletzt mehrere Jahre für den FC Pinggau-Friedberg – und kehren nun im Doppelpack in den Landessüden zurück.

Hier sind sie kein unbeschriebenes Blatt. In der Saison 2016/17 kickten Offensivspieler Kosnik und Mittelfeldallrounder Smid erst für den SC Pinkafeld und später für den SV Eberau. Kosnik konnte zudem in Pinggau mit einer tollen Torquote aufzeigen. In den vergangenen beiden Spielzeiten gelangen ihm dort 53 Treffer.

Top-Vorstellung im ersten Test

ASK-Sektionsleiter Roman Graf: „Für uns natürlich tolle Transfers. Wir hoffen, dass sie ihre Qualität ausspielen können. Und dann wollen wir in der neuen Saison natürlich ganz vorne mitspielen.“

Seit längerem ebenfalls fix ist außerdem der Transfer von Michael Ritter aus Oberschützen. Beim ersten Testspiel gegen Burgauberg kamen die Neuzugänge gleich allesamt zum Einsatz. Mit einem 5:0 über 2. Klasse Süd C-Meister Burgauberg setzte man da ein erstes Ausrufezeichen.