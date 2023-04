SC Mariasdorf gab die „Rote Laterne“ ab!

Werbung

HOCHART - MARIASDORF 2:4. Erstmals seit dem 20. August steht der SC Mariasdorf nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz – dem dritten Frühjahrssieg sei Dank. Die Elf von Fritz Kirnbauer startete dabei in Hochart richtig gut ins Spiel. Etwas ungewöhnlich, denn gegen den SVH tat man sich in den letzten Jahren immer schwer. Nach 30 Minuten führte man mit 2:0, dann schien die Partie zu kippen. Bis zur 48. Minute egalisierte Hochart den Rückstand. Im Finish war dann allerdings wieder der SCM voll da – 4:2! Kirnbauer: „Bis auf die 25 Minuten nach der Pause war es top!“ SVH-Obmann Dieter Höfler sah genau in diesen 25 MInuten die Chance seiner Elf: „Im Prinzip haben wir uns aber durch Eigenfehler das Leben schwer gemacht. So kann man dann nicht gewinnen.“

STATISTIK:

SV AUTO SCHUH HOCHART - SC MARIASDORF 2:4 (1:2).- Torfolge: 0:1 (17., Elfmeter) Attila Farkas, 0:2 (28.) Putz, 1:2 (44.) Töpfer, 2:2 (48.) Zibert, 2:3 (78.) Matthias Kappel I, 2:4 (89., Elfmeter) Berta.

Reserve: 0:2 (Jonach, Patrick Glatz). SR: Karner (H: gut/M: gut).- Hochart, 90.

Hochart: Marco Hochhold; Binder, Stögerer, Töpfer; Pfeil, Höfler, Andre Hochhold, Posch (69. Riemer); Markovic, Kosi, Zibert.

Mariasdorf: Schlaffer; Georg Tullmann, Schuh (79. Tarodi), Phillip Tullmann (90. Laschober), Kirnbauer; Pfneiszl, Berta, Gabor Farkas, Putz (91. Matthias Kappel II); Matthias Kappel I, Attila Farkas.

RIEDLINGSDORF - REDLSCHLAG 6:2. Richtig starke Vorstellung des ASK Riedlingsdorf, der Redlschlag, vorm Spiel noch Erster, in die Schranken wies! Den Grundstein dafür legte man mit einem deutlichen 5:1 bereits vor der Pause. Während Julian Kampusch doppelt traf, gingen drei Tore auf das Konto von Patrick Hornung. Kurios: Der spielt normalerweise nur in der Reserve. „Diesmal hat er uns ausgeholfen und ja, deutlich gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht“, wusste auch Sektionsleiter Roman Graf. Nach Wiederanpfiff netzte Hornung noch ein weiteres Mal, Redlschlag blieb in Person von Laszlo Varga nur der 2:6-Ehrentreffer vorbehalten. Auf ASK-Seite war man nach dem Sieg beeindruckt: „Es war echt super, von vorne bis hinten“, so Graf. Für die SG war es ein gebrauchter Tag. Obmann Christoph Böhm: „Wir haben von Anfang an nicht ins Spiel gefunden.“

STATISTIK:

ASK KDS RIEDLINGSDORF - SG REDLSCHLAG 6:2 (5:1).-

Torfolge: 1:0 (4.) Kampusch, 2:0 (5.) Patrick Hornung, 2:1 (15.) Reti, 3:1 (27.) Patrick Hornung, 4:1 (37.) Kampusch, 5:1 (43.) Patrick Hornung, 6:1 (57.) Patrick Hornung, 6:2 (61.) Varga.

Reserve: Nichtantreten Redlschlag.

SR: Petrik-Hanke (Ri: gut/Re: kein Kommentar).- Riedlingsdorf, 100.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Just, Höller, Piff (87. Burjan), Huber; Kampusch (68. Bruckner), Mihaljevic, Knapp, Postmann; Patrick Hornung (87. Koch), Florian Prochazka.

Redlschlag: Magyar; Böhm, Harkai, Varga, Kaman; Ivancsics, Sardy; Karall, Rajos, Kosijer; Reti.

BAD TATZMANNSDORF - OBERSCHÜTZEN 3:0. Größter Nutznießer der klaren Redlschlag-Niederlage ist der SC Bad Tatzmannsdorf, der selbst 3:0 gegen Oberschützen gewann und so nun mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht. Gleichzeitig hat man noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Nach einer knappen halben Stunde stellte Patrick Bürger gegen den UFC auf 1:0, noch vor der Pause legte Luka Grgic einen zweiten Treffer nach. In der zweiten Hälfte folgte ein weiteres Tor – wieder netzte Grgic. Trainer Joachim Postmann: „Ein verdienter Sieg, wir haben von Anfang an dominiert.“ UFC-Coach Szilard Santha sah sein Team bis zum 0:1 ebenbürtig: „Die letzte Viertelstunde bis zur Pause waren wir dann jedoch klar unterlegen. Mit dem 0:2 war die Sache eigentlich erledigt.“

STATISTIK:

SC „SUMETZBERGER“ BAD TATZMANNSDORF - UFC „PG-CARS“ OBERSCHÜTZEN 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (29.) Patrick Bürger, 2:0 (42.) Grgic, 3:0 (83.) Grgic.

Reserve: 8:4 (Marth 4, Herrklotz 2, Schermann, Matthias Simon; Thomas Graf, Ermal Belulaj, Albion Belulaj, Posch).

SR: Martin Tatzber (BT: sehr gut/O: gut).- Bad Tatzmannsdorf, 100.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits, Patrick Bürger, Mahmood, Salur (46. Herklotz); Jakob Simon (54. Hatvagner), Mohac; Puretic, Wenzel, Alföldi (36. Tim Bürger); Grgic.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Wolfger, Wachter, Abou; Proksch, Molnar (46. Amtmann); Dominik Pran (46. Kainz), Kappel, Naurozi (74. Hager); Szalai.