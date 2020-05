Mit dem letztjährigen Herbstmeister vom SC Wiesfleck setzte in der Vorwoche ein weiterer Verein der 2. Klasse Süd A einen Schritt in Richtung Normalität. Das erste Teamtraining nach mehr als zweimonatiger Corona-Zwangspause ließ Übungsleiter Toni Dorner strahlen: „Es hat mir getaugt und irrsinnig Spaß gemacht.“

Er strich explizit die kameradschaftliche Komponente hervor, betonte, dass die Zusammenkunft vor allem aus dieser Perspektive wichtig gewesen sei. Auch die Beteiligung stimmte ihn zufrieden. Mit Ausnahme der Legionäre nahmen nahezu alle Kicker an der Einheit teil. Ob und wenn ja, in welcher Intensität der Betrieb fortgeführt wird, ist unklar. Das liege speziell an der fehlenden Planungssicherheit, so der ehemalige Regionalliga-Kicker. Ein konkreter Termin für den Meisterschaftsstart ist bis dato nämlich noch nicht fixiert.

„Angenommen wir würden im September starten, würde ich zweimal pro Woche eine Trainingseinheit ansetzen. Aber momentan befinden wir uns in einem Tunnel. Und dieser Tunnel scheint derzeit einfach nicht aufzuhören“, sagte der Cheftrainer abschließend.