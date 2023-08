Schachendorf und Hochart hielten die Fahnen hoch

Schachendorf – Wolfau 2:0. Der einzige Süd-Platz, wo am Samstag gespielt werden konnte, war jener in Schachendorf. Dort empfing der SCS zum Auftakt in die 2. Klasse Süd A Wolfau. In Schachendorf lautete die Devise nach einer schwachen Vorsaison gut in die neue zu starten – und das gelang. Mit seinen beiden neuen Legionären Nikola Cacic und Kristijan Balagovic übernahm der SCS schnell das Kommando in diesem Spiel.

Cacic war es dann auch, der nach einer guten halben Stunde per schönem Lupfer auf 1:0 stellte. Und nach der Pause war sein Pendant Balagovic an der Reihe – er nutzte einen SVW-Abwehrfehler zum 2:0. Damit war die Partie gegessen und für Schachendorf der top Auftakt perfekt. In Wolfau kämpfte man mit einigen Ausfällen. „Leider kein guter Start. Es war aber auch extrem verwunderlich, dass wir nach den Regenfällen überhaupt gespielt haben“, so Sektionsleiter Christian Petz.

Hochart – Hannersdorf 1:3. Die zweite Partie, die am vergangenen Wochenende nicht den Regenfällen zum Opfer fiel, war der Hannersdorfer Gastauftritt beim SV Hochart am Sonntag – und dieses Spiel hatte es von Beginn an in sich. Bereits nach wenigen Minuten donnerte Hannersdorf-Stürmer Tomi Coric einen Freistoß an die Latte. In weiterer Folge übernahmen aber die Hausherren das Kommando und erspielten sich sehr gute Chancen. Doch die Hocharter Offensive brachte den Ball nicht im Tor unter.

So stellten die Gäste unmittelbar vor Pausenpfiff den Spielverlauf auf den Kopf – 0:1. Die Heimischen ließen sich vom Gegentreffer aber nicht unterkriegen und starteten fulminant in Hälfte zwei. Der starke Luka Filip traf schnell zum Ausgleich. Mit breiter Brust spielten die Hocharter weiter wütende Angriffe – ohne Erfolg. So war es in Minute 71 abermals Coric, der per Elfer auf 1:2 stellte. Goran Piskovic machte in den Schlussminuten mit dem 1:3 den Deckel drauf. „Ein wichtiger Auftaktsieg“, atmete Hannersdorf-Obmann Matthias Konrad durch. Hocharts Dieter Höfler resümierte: „Die bessere Mannschaft hat aus meiner Sicht verloren.“

Statistik

SC Schachendorf – SV Wolfau 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (33.) Cacic, 2:0 (48.) Balagovic. Reserve: abgesagt.- SR: Lang.- Schachendorf, 50.Schachendorf: Szep; Cernut, Macesic, Puskarits, Marlovits; Jampens (81. Füzi), Konrad, Varga (90. Reiger), Dorner (81. Vrbanic); Balagovic, Cacic. Wolfau: Csar; Schiller (79. Pfeiffer), Lukitsch, Madl (86. Marlovics), Korytin; Jonas Koller, Waldl, Mark Koller, Strobl (34. Nunner); Kuich (46. Marth), Fink (86. Mühl).

SV Hochart – SV Hannersdorf 1:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (44.) Coric, 1:1 (47.) Filip, 1:2 (71., Elfmeter) Coric, 1:3 (85.) Piskovic. Reserve: 1:2 (Töpfer; Brenner 2). SR: Stevic.- Hochart, 110. Hochart: Marco Hochhold; Pfeffer, Stögerer, Pfeil; Jahrmann (60. Töpfer), Wappel, Andre Hochhold; Filip (79. Posch), Zibert; Höfler (79. Damjanovic), Kmetic. Hannersdorf: Haselbacher; Sagmeister (87. Gabriel), Schendl, Bogdanovic, Lang (46. Klepits); Fixl (46. Aigner), Muhr (87. Varga), Piskovic; Reicher (73. Oswald), Coric, Pungor.

Abgesagte Spiele der ersten Runde

Kirchfidisch – Mariasdorf (Nachtrag am Mittwoch, 9. August, 19.30)Siget – Welgersdorf (Dienstag, 15. August, 17.30 Uhr)Kroisegg – Buchschachen (Dienstag, 15. August, 17.30 Uhr)Deutsch Schützen – Riedlingsdorf (Dienstag, 15. August, 17.30 Uhr)St. Michael – Oberschützen (Dienstag, 15. August, 17.30 Uhr)