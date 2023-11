Schachendorfs Ungeschlagen-Serie hält weiter an

Schachendorf – Riedlingsdorf 1:1. Der SC Schachendorf will und will nicht verlieren. Mittlerweile wird die Serie der Schachendorfer unheimlich, auch am Sonntag gegen Riedlingsdorf in einem von nur drei Spielen, die in dieser Runde ausgetragen werden konnten, blieb die Mannschaft von David Jandrisits ungeschlagen. Somit fehlt nur mehr ein ungeschlagenes Match zur nahezu perfekten Herbstsaison. Gegen Riedlingsdorf sah es nach 38 Minuten so aus, als würden die Schachendorfer erstmals stolpern. Michael Ritter brachte die Gäste nach einer Ecke in Führung. Mit 1:0 ging es auch in die Kabinen. Nach der Pause konnten die Schachendorfer ausgleichen. Der eingewechselte Cedric Jampens traf zum 1:1 (59.). Kurz darauf (68.) beinhahe die komplette Wende, aber Jakob Varga scheiterte per Elfmeter an Thomas Prochazka. Der SCS setzte sich durch das Remis auf den zweiten Platz. Riedlingsdorf kommt hingegen weiter nicht so richtig in Fahrt. „Es war aber wieder ein besseres Match von uns“, resmümierte Sektionsleiter Roman Graf. „In der ersten Halbzeit hätten wir die Partie entschieden müssen. Schade, dass uns das nicht gelang.“

St. Michael – Welgersdorf 4:0. Das Absteiger-Duell in St. Michael war das zweite von drei Spielen, die am Wochenende stattfinden konnten. Und in diesem setzte sich die Heimmannschaft klar durch. Bis der Torreigen eröffnet wurde, sollte es aber dauern. Erst nach 50 Minuten fand der Ball erstmals den Weg ins Tor. Blaz Kocijan brachte die St. Michaeler Fans zum Jubeln. 15 Minuten später war es sein Sturmpartner Filip Hanzic, der auf 2:0 stellte, ehe wieder Kocijan dran war – 3:0 (71.). Klemens Neubauer machte spät den Deckel drauf – 4:0. Der Sportliche Leiter der Heimmannschaft Andreas Kopitar sah die beste Saisonleistung seines Teams: „Wir waren schon vor der Pause überlegen, allerdings ohne noch zwingende Torchancen herauszuspielen. Nach der Pause gelangen uns dann zum Glück die Tore.“ St. Michael setzt sich somit im Spitzenfeld der Liga fest und ist nun Dritter. Welgersdorf steht auf dem neunten Platz. Pressesprecher Dietmar Kaiser meinte zum Spiel: „Wir konnten wieder nicht komplett antreten. In der ersten Halbzeit haben wir uns gut gehalten, nach dem 0:3 war das Spiel aber entschieden. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg für St. Michael in Ordnung.“

Deutsch Schützen – Hochart 7:1. Tiefer Platz und kurioses Spiel in Deutsch Schützen! Gegen den Tabellenletzten aus Hochart nahmen sich die Deutsch Schützer nach zwei Niederlagen zuletzt viel vor, der Plan schien vor der Halbzeitpause aber nach hinten loszugehen. Die größte Chance auf einen Torerfolg für den SVDS hatte Norbert Pakai, er scheiterte aber per Elfmeter an Hochart-Goalie Marco Hochhold (29.). Und kurz darauf gingen dann die Gäste in Führung – Lan Zibert traf per Weitschuss zum 1:0 (32.). Unmittelbar vor der Pause hätten die Hocharter dann auch noch nachlegen können, verpassten aber die Möglichkeit. Und das rächte sich gewaltig. Quasi mit dem Wiederanpfiff brachte der eingewechselte Jakob Laky eine scharfe Flanke ins Zentrum, wo Andre Hochhold unglücklich zum 1:1 abfälschte. Schützen spielte sich fortan in einen Rausch – Jakob Laky erzielte einen weiteren Treffer, sein Bruder Dominik gar drei und auch Martin Makovecz trug sich in die Schützenliste ein. Somit war die verkokste erste Halbzeit vergessen. Als dann spät Levente Turi noch zum 7:1 netzte, war der Kantersieg der Schützer, die alle Tore nach der Pause erzielten, perfekt.

Wetterbedingt abgesagt: Kirchfidisch - Hannersdorf, Redlschlag - Buchschachen, Kroisegg - Wolfau und Siget - Mariasdorf (alle Spiele werden am 18. November nachgetragen).

Schachendorf gegen Riedlingsdorf in Bildern

Statistik

SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf – ASK KDS Riedlingsdorf 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (38.) Ritter, 1:1 (59.) Jampens. Reserve: 3:1 (Kaiser, Vidovic, Reiger; Pfeffer). SR: Fekete.- Schachendorf, 150.

Schachendorf: Szep; Cernut, Krznaric, Preinsperger, Herics; Dorner (46. Jampens), Puskarits, Mamic (46. Johannes Nemeth), Füzi (64. Takacs); Varga, Cacic.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Höller, Huber, Just, Burjan; Kampusch (60. Rechberger), Smid, Knapp, Ritter; Florian Prochazka, Kosnik (89. Lukschander).

SV Deutsch Schützen – SV Hochart 7:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (33.) Zibert, 1:1 (47., Eigentor) Hochhold, 2:1 (54.) Dominik Laky, 3:1 (59.) Dominik Laky, 4:1 (65.) Jakob Laky, 5:1 (73.) Makovecz, 6:1 (88.) Dominik Laky, 7:1 (90.) Turi. Reserve: abgesagt. SR: Gyarmati.- Deutsch Schützen, 70.

Deutsch Schützen: Schwarzmayer; Gesslbauer (70. Schmidt), Topor, Bock, Benedek (41. Jakob Laky); Makai, Pakai, Turi; Dominik Laky, Makovecz (81. Wallner), Zimits.

Hochart: Marco Hochhold; Töpfer, Stögerer (77. Wunderer), Pfeffer, Andre Hochhold; Damjanovic, Zibert, Wappel, Pfeil; Kmetic (64. Riemer), Jahrmann (64. Höfler).

SV St. Michael – SV Welgersdorf 4:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (50.) Kocijan, 2:0 (65.) Hanzic, 3:0 (71.) Kocijan, 4:0 (89.) Neubauer. Reserve: 10:0 (Baumgartner 2, Brünner 2, Vamper, Staudt, David 2, Neubauer, Ernst). SR: Koldere.- St. Michael, 70.

St. Michael: Vinceljak; Weber, Grandits, Mario Kienzl (82. Brünner), Julian Kienzl (67. Neubauer); Ungur (73. Csar), Dittrich, Turniski, Penthor; Hanzic (82. Baumgartner), Kocijan (82. Piskorek).

Welgersdorf: Magyar; Levonyak, Schoditsch, Müllner, Stefan Plank; Michael Urbauer (84. Portschy); Lödör, Kamper, Abdullah (72. Georg Plank), Eichler (56. Pajk); Soltic (84. Zapfel).