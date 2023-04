Schlagerspiel: Neun Tore in wildem Topspiel!

Werbung

REDLSCHLAG - BAD TATZMANNSDORF 3:6. Im Spitzenspiel gegen Redlschlag kehrte der SC Bad Tatzmannsdorf auf die Siegerstraße zurück! Die vorwöchige Niederlage gegen Riedlingsdorf steckte die Mannschaft von Trainer Joachim Postmann offenbar gut weg, bei der SG ging man gleich in Minute zwei in Führung. In Folge entwickelte sich ein wildes Match – zur Pause stand es 2:2. Dann startete der SCBT in Hälfte zwei ähnlich flott wie in die erste und erhöhte schnell auf 4:2. Redlschlag kam zwar nochmal ran, mehr als ein zwischenzeitliches 3:4 war aber nicht drin. Gäste-Coach Postmann: „Für mich waren wir von Anfang an das dominante Team und nach der Pause haben wir dann richtig aufgedreht.“ Heim-Obmann Christoph Böhm meinte: „Ein verdienter Sieg von ihnen. Brocken wir uns aber durch einen Eigenfehler nicht das 3:5 ein, ist vielleicht ein X drin.“ Durch den SCBT-Sieg rangieren nun beide Teams mit 38 Punkten an der Tabellenspitze.

STATISTIK:

SG REDLSCHLAG - SC „SUMETZBERGER“ BAD TATZMANNSDORF 3:6 (2:2).-

Torfolge: 0:1 (2.) Grgic, 0:2 (19.) Emre Salur, 1:2 (28.) Ivancsics, 2:2 (36.) Daniel Szabo, 2:3 (53.) Wenzel, 2:4 (54.) Grgic, 3:4 (62.) Laszlo Varga, 3:5 (64.) Puretic, 3:6 (81.) Herklotz.

Reserve: Nichtantreten Redlschlag.

SR: Thiel (R: sehr gut/BT: sehr gut).- Redlschlag, 150.

Redschlag: Pfeiffer; Kaman, Harkai, Varga, Böhm; Ivancsics, Szabo; Mario Kosijer, Sardy, Bauer; Reti.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Salur, Radakovits, Patrick Bürger, Herklotz; Mohac, Simon (90. Ochsenhofer), Alföldi (68. Tim Bürger), Puretic, Wenzel; Grgic.

MARIASDORF - KROISEGG 1:0. Jetzt schon doppelt so viele Punkte wie im gesamten Herbst holte der SC Mariasdorf – nicht zuletzt dank des 1:0-Sieges gegen Tabellennachbar Kroisegg. Die Mariasdorfer starteten flott ins Spiel, hatten gleich zu Beginn durch Gabor und Attila Farkas gute Möglichkeiten, beide vergaben aber. In der 36. Minute machte es Attila Berta besser – 1:0! Bis Mitte der zweiten Hälfte, so Trainer Fritz Kirnbauer, hatte man das Spiel dann auch im Griff: „Am Schluss mussten wir aber noch einmal zittern.“ Kroisegg kam nach zwei Standards zu zwei Stangen-Treffern. Für deren Pressesprecher Horst Gruber zu spät und zu wenig. Er meinte: „Wir hatten zwar durchaus Ballbesitz, alles in allem war es aber eine enttäuschende Leistung.“

STATISTIK:

SC MARIASDORF - SV KROISEGG 1:0 (1:0).-

Tor: 1:0 (36.) Berta.

Reserve: abgesagt.

SR: Prenner (M: sehr gut/K: gut).- Mariasdorf, 100.

Mariasdorf: Schlaffer; Georg Tullmann, Pfneiszl, Phillip Tullmann, Kirnbauer; Schuh (73. Tarodi), Berta; Matthias Kappel I (80. Laschober), Gabor Farkas, Putz (87. Matthias Kappel II); Attila Farkas.

Kroisegg: Haspl; Gutmann, Trstenjak, Piff; Horic, Kovacic, Huremovic (85. Marcel Weghofer), Stiglic, Holzer; Hrovat, Jahdauti (62. Bruckner).

OBERSCHÜTZEN - HOCHART 1:0. Befreiungsschlag für den UFC im Duell mit Hochart! Gegen den SVH konnte die Mannschaft von Szilard Santha nach Niederlagen gegen Mariasdorf und Kroisegg ihren ersten Sieg feiern. Spät (86.) fixierte diesen Neo-Stürmer Roland Szalai nach einem Abwehrfehler. Zuvor (65.) scheiterte er noch per Elfer. Santha sah einen „verdienten Heimsieg“. Fader Beigeschmack aber die Verletzungen des Brüderpaars Adrian und Dominik Pran, die beide in der zweiten Hälfte raus mussten. „Es sieht leider nicht gut aus“, so Santha. Der kickende Gäste-Obmann Dieter Höfler war von der Leistung von ihm und Kolegen diesmal nicht angetan: „Die letzten Partien waren gut, unser Problem ist aber die fehlende Konstanz.“

STATISTIK:

UFC „PG-CARS“ OBERSCHÜTZEN - SV AUTO SCHUH HOCHART 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (86.) Roland Szalai.

Reserve: 6:0 (Rotter 3, Thomas Graf, Imrek 2).

SR: Szombati (O: sehr gut/H: sehr gut).- Panorama-Arena, 90.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Wachter, Wolfger (61. Naurozi), Abou; Proksch, Molnar; Adrian Pran (65. Kainz), Dominik Pran (65. Hager), Kappel; Szalai.

Hochart: Marco Hochhold; Stögerer, Töpfer, Pfeffer; Andre Hochhold (58. Riemer), Höfler, Pfeil, Posch (58. Binder); Zibert, Markovic, Kosi.