Süd-Regen: In Hochart kickte sogar die Reserve

An gerade mal drei Schauplätzen im Südburgenland konnte am vergangenen Wochenende gekickt werden. Die Regenfälle ließen die Austragung von etwaigen Spielen kaum zu.

So ging nur in Schachendorf und in Deutsch Tschantschendorf bei der Gemeinde Tobaj die erste Runde in den jeweiligen Ligen regulär über die Bühne – und in Hochart. Bei der Mannschaft von Trainer Mario Salzger war der SV Hannersdorf zu Gast. Nach einer kurzen Platzbesichtigung Vormittag war klar: Es kann gespielt werden! Und zwar nicht nur mit der Kampfmannschaft, sondern auch mit der Reserve. Was sonst normal ist, war an diesem Sonntag kurios. Denn Hochart war der einzige Platz, wo auch ein Reservespiel über die Bühne gehen konnte.

„Auch wir selbst waren verwundert“

„Es war, als hätte der Platz eine Absaugung eingebaut“, schmunzelte Obmann Dieter Höfler auf Nachfrage gegenüber der BVZ. „Auch wir selbst waren verwundert, dass er den Regen so gut auffing. Irgendwie konnte es keiner glauben. Wir haben uns dann rasch entschieden, die Reserve auch durchzuziehen. Unsere Devise ist generell, immer wenn es nur möglich ist, beide Teams spielen zu lassen.“

Ergebnistechnisch verlief der Sonntag dann nicht perfekt. Sowohl Reserve als auch Kampfmannschaft mussten sich knapp geschlagen geben. Allein dafür, dass die Partien ausgetragen werden konnten, hat man sich aber schon ein Lob verdient.