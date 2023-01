Total-Umbruch beim Leader SG Redlschlag

Werbung

Bei der SG Redlschlag bleibt über den Winter kein Stein auf dem anderen. Der Herbstmeister der 2. Klasse Süd A wird mit stark verändertem Kader ins neue Jahr gehen.

Neben Ex-Spielertrainer Semir Huremovic (wohl Laxenburg), Goalie Christoph Csar (Wolfau) und Dominik Muth (Bad Tatzmannsdorf) werden auch die fünf Kroaten Matej Mijoc, Hrvoje Cindric, Hrovje Simic, Luka Gorse und Petar Jazvic (alle unbekannt) nicht mehr für den Verein auflaufen.

Das bedeutet für Obmann Christoph Böhm und sein Funktionärs-Team viel Arbeit. Zuletzt ging aufgrund der Abgangs-Welle gar das Gerücht um, dass die SG den Spielbetrieb einstellt. Das konnte Böhm nun aber widerlegen: „Wir machen sicher weiter. Zusperren wäre nur im Raum gestanden, wenn wir keinen Trainer gefunden hätten.“

Den hat man mit Gellert Ivancsics jetzt aber ( die BVZ berichtete ). Der Ungar, zuvor Spielertrainer in Loipersbach, wurde in der Vorwoche präsentiert. Auch in Redlschlag nimmt er die Position des Spielertrainers ein und wird im Mittelfeld kicken. Zudem sind die Transfers der Spieler Gabor Rajos (Welgersdorf) und Milan Reti (Mariasdorf) fix.

Weitere Kicker sollen alsbald kommen, erklärte Böhm zu Wochenbeginn: „Klar, denn wir brauchen nach den vielen Abgängen definitiv noch Spieler. Unser vorrangiges Ziel ist es jetzt, schnellstmöglich den Kader wieder aufzufüllen.“

Im Herbst 2022 holte die SG 32 Punkte, auch in den Jahren davor war man stets top. Böhm: „Eine derart gute Mannschaft, wie wir sie hatten, zusammenzustellen, wird schwer. Wir werden aber auch 2023 konkurrenzfähig sein.“