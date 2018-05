Nur noch drei Runden dauert die Saison 2017/18, ehe es in die wohl verdiente Sommerpause geht. Der Meister steht mit dem SC Kemeten dabei quasi schon fest und dennoch gibt es einige Fragen, die die Klasse bewegen. So etwa, wer bei den Klubs über die Spielzeit hinaus als Trainer bleiben wird.

Beim UFC aus Siget legte kurz vor Rückrundenbeginn Oliver Kiss sein Amt als Sektionsleiter zurück. Für ihn sprang Cheftrainer Gerhard Wolfger ein, wobei dieser „nur“ mehr Coach bleiben möchte. „Ich denke, dass im Sommer, bei der Generalversammlung, ein neuer Sektionsleiter gefunden wird. Ich verhandle derweil die Verträge in Doppelfunktion aus. Zukünftig will ich mich aber nur mehr auf die Trainerarbeit konzentrieren“, so Wolfger.

Bei der SG Redlschlag zeigt man sich derweil von der Arbeit von Spielertrainer Semir Huremovic sehr angetan. „Es gibt keinen Grund, die gute Arbeit von Semir infrage zu stellen. Er soll weitermachen“, erklärte Sektionsleiter Christoph Böhm der BVZ.

Und wie geht es in Riedlingsdorf weiter? Da ließ sich Trainer Anton Dorner nicht in die Karten blicken. „Es sind noch drei Spiele zu absolvieren. Da wollen wir eine gute Figur machen. Alles Weitere besprechen wir danach“, so der Klassekicker dazu.