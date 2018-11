MARKT NEUHODIS. Beim zuletzt schwächelnden ASK wird über den Winter nur wenig passieren. „Es gibt höchstens einen oder zwei Transfers. Der restliche Kader muss einfach nur fit werden“, so Sektionsleiter Andi Horvath, um anzufügen: „Dann haben wir eine Top-Truppe beisammen.“ Vor allem Verletzungen warfen die Elf von Johannes Toth aus der Bahn: „Kontinuierlich verloren wir die Spieler, ehe gegen Redschlag dann zehn Kicker fehlten. Das ist einfach nur Pech. Wenn das nicht erneut eintritt, werden wir ein tolles Frühjahr spielen“, so Horvath.

MARIASDORF. Zuletzt ging es bei der Elf von Fritz Kirnbauer stetig nach oben. Dennoch zeigten sich die Verantwortlichen nicht mit allen Kickern zufrieden. So könnte möglicherweise ein neuer Legionär beim SC aufschlagen. „Wir suchen einen Offensivspieler“, bestätigte der Chefcoach, der das weiter ausführte: „Fixes gibt es aber noch nicht. Der ein oder andere Abgang zeichnet sich aber ab.“

RIEDLINGSDOPRF. „Wir wollen im Nachtrag gegen Hochart noch einen Dreier holen. Dann werden wir sehen, wer bleiben oder gehen will. Viel wollen wir aber nicht umbauen. Wir haben aber zwei gleichwertige Torleute. Gut möglich, dass einer geht“, sagte Coach Josef Novakovits.