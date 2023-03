UFC Oberschützen steigt mit einem Derby in die Rückrunde ein!

Werbung

OBERSCHÜTZEN – MARIASDORF; SAMSTAG, 15 UHR: Während die ersten Vereine schon letzte Woche ran durften, geht es nun auch für den UFC Oberschützen los. Der lange Jahre höher kickende Klub war in der letzten Woche spielfrei und steigt nun ins Geschehen ein. Und das gleich mit einem Heimderby gegen den SC Mariasdorf. Blickt man auf die Tabelle, sind die Oberschützer zu favorisieren, sie haben 18 Punkte am Konto, während der SCM bei derer drei hält. Mit Roland Szalai holte man in der Schulstadt über den Winter einen neuen Stürmer und erhofft sich so offensiv mehr Durchschlagskraft. „Ich denke, er kann uns sicher helfen“, meinte Trainer Szilard Santha. Seine Devise zum Derby: „Die Vorbereitung war gut, aber jetzt zählt´s erst richtig.“ In Mariasdorf musste man in Runde eins eine Pleite gegen Redlschlag einstecken, sah aber schon gute Ansätze. „Defensiv waren wir super kompakt, nun gilt es, auch vorne mutiger zu werden“, so Coach Fritz Kirnbauer. Die Personalsituation vor dem Derby: Oberschützen fehlen Lukas Proksch und Johannes Kainz (beide verletzt), bei den Gästen sind Christof Renner und David Tarodi weiter angeschlagen und ihre Einsätze waren fraglich.