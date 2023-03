Zweikampf um den Titel

Werbung

MARIASDORF - REDLSCHLAG; SONNTAG, 15 UHR. Viele Blicke werden am Sonntag nach Mariasdorf gerichtet sein. Allen voran wegen der SG Redlschlag. Der Leader der 2. Klasse Süd A geht als Transfer-Krösus des Winters durch, tauschte quasi seine komplette Mannschaft aus und hat wohl nichts dagegen, seinen Lauf fortzusetzen. Ob das auch gelingt? „Wir haben sicher keine schlechte Elf, die Qualität, die wir hatten, wird aber schwer zu erreichen sein“, so Obmann Christoph Böhm. Meister-Ansage klingt anders! Auf der anderen Seite steht zum Start der SCM, der einen Seuchen-Herbst absolvierte. Mit drei neuen Legionären will man nun das Ruder umreißen. Bitter: Zum Start fehlen aber wohl gleich zwei. „Generell hatten wir zuletzt einige Ausfälle. Daher wird es schwer“, erklärt Coach Fritz Kirnbauer.

Aktuelle Infos: Redlschlag reist komplett an. Mariasdorf muss auf Christof Renner verzichten. Einsätze von Attila Berta, David Tarodi und Attila Farkas sind mehr als fraglich.

HOCHART - BAD TATZMANNSDORF; SONNTAG, 15 UHR. Beim SC Bad Tatzmannsdorf lautet das klare Ziel Wiederaufstieg. Den Herbst schlossen die Kurortler punktgleich mit Redlschlag ab, am Ende der Saison will man allein vorne stehen. Der Kader blieb dafür quasi gleich mit jenem der Hinrunde, einer wiederholt guten Performance steht also vermutlich nichts im Wege. Zum Auftakt reist man nach Hochart. Geht es nach Trainer Joachim Postmann, sollen dort gleich drei Punkte her. Er ist auch überzeugt, dass das gelingt: „Ich bin guter Dinge für einen gelungenen Start.“ Beim SVH sieht man sich in der Außenseiterrolle. „Wir sind sicher Underdog, unsere Vorbereitung verlief aber gut und vielleicht ist eine Überraschung drin“, sagt Obmann Dieter Höfler.

Aktuelle Infos: Beide Teams dürften komplett sein.

KROISEGG - RIEDLINGSDORF; SONNTAG, 15 UHR. Gespannt sein darf man in der Klasse auch auf den SV Kroisegg. Im Herbst nur magere sieben Punkte geholt, verstärkte sich die Schermann-Elf über den Winter mit Semir Huremovic und Bernhard Haspl. Angetrieben von diesen beiden will man im Frühjahr besser abschneiden. „Das ist das große Ziel“, so Pressesprecher Horst Gruber. Vielleicht klappt es schon gegen Riedlingsdorf mit drei Zählern. Der ASK verlor im Vergleich zum Herbst Raphael Novosel und Albin Pfeffer (Karriereende). „Sicher werden die uns fehlen, wir sind aber dennoch gut aufgestellt“, weiß Sektionsleiter Roman Graf.

Aktuelle Infos: Kroisegg muss Goran Trstenjak und Matic Stiglic (gesperrt) vorgeben, Riedlingsdorf fehlen Daniel Szendi und Julian Kampusch.

UFC OBERSCHÜTZEN spielfrei.-