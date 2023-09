Welgersdorf-Tormann Freitag verletzte sich schwer

Zu einer Schrecksekunde kam am Sonntag beim 2:2 zwischen dem ASK Riedlingsdorf und dem SV Welgersdorf. In der 94. Minute prallten Riedlingsdorf-Spieler Rene Rechberger und Welgersdorf-Torhüter Sascha Freitag unglücklich zusammen.

Der Tormann der Welgersdorfer zog sich dabei einen offenen Fingerbruch zu. Schiedsrichter Oliver Schneeberger beendete daraufhin sofort das Spiel - nach dem Zusammenstoß war allen der Schock ins Gesicht geschrieben.

„Saschas Verletzung ist eine Katastrophe für uns“

Auch Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser. Er erklärte: „Saschas Verletzung ist natürlich eine Katastrophe für uns. Ein teuer bezahlter Punkt.“ Am Wochenende beim Spiel gegen Mariasdorf muss er zusätzlich noch auf die zwei gesperrten Spieler Borna Pajk und Marko Rados verzichten.

Beide sahen gegen Riedlingsdorf Gelb-Rot - Rados bereits in der ersten Halbzeit, Pajk, der die zwischenzeitliche 2:1-Führung der Gäste markierte, in Minute 81.