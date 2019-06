Beim SV Zuberbach ist wieder einmal einiges los. Nach einer Saison, die auf dem soliden siebten Platz endete, will man in der neuen Spielzeit wieder in höhere Sphären kommen. Dafür verlängerte man mit Cheftrainer Mario Tuba, der sich vor allem eine Aufstockung des Kaders wünschte und dies auch garniert bekam. So sind vier Neuzugänge fix, während noch kein Abgang auf der Habenseite steht.

„Andras Varga ist ein Garant für Tore“

Der „prominenteste“ unter ihnen? Angreifer Andras Varga, der zuletzt in Siget und davor vor allem in Deutsch Schützen eine Vielzahl an Treffern erzielte und nun diesen Schritt wählte. „Andras ist ein Garant für Tore. Das ist in der Liga unbestritten“, erzählte auch Zuberbachs Pressesprecher Klaus Brandstätter, der auf ein neues Traumduo mit Varga und Balint Komoroczi im SVZ-Trikot hoffte.

Zu Varga gesellten sich auch die zuletzt in Mariasdorf tätigen Allrounder Christopher und Manuel Tuba, die auch schon in Buchschachen zumindest teilweise in der Kampfmannschaft spielten. Der Vierte im Bunde? Legionär Christoph Simon, der schon einmal in Rechnitz spielte und auf Anraten des 2. Liga-Vereins einen neuen Anlauf in Österreich wagt. Ein Abwehrspieler, der der Defensive Halt verleihen soll. „Er kam auf Rechnitzer Empfehlung. Zudem studierte er zuletzt noch in Györ und spielte deshalb nicht in Österreich“, sagte Brandstätter zur BVZ.

Zuberbacher wollen nun hoch hinaus

Der Kader steht so zu großen Teilen, wobei sicher noch die ein oder andere Feinjustierung vorgenommen werden könnte. Auch das Ziel ist klar definiert: Vorne mitspielen, wenn möglich, sogar ganz an der Spitze. Klaus Brandstätter: „Unser Trainer hat nun die Vorgabe, mit diesem Kader oben mitzuspielen. Das Potenzial ist dafür vorhanden, zumindest glaube ich das. Zudem wurde der Kader auch verjüngt.“