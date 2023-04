13. Sieg: Markt Neuhodis nicht zu stoppen!

Werbung

MARKT NEUHODIS - WOLFAU 2:1. 13. Saisonsieg! Der ASK Markt Neuhodis ist weiter nicht zu stoppen. Gegen Wolfau musste man mit Daniel Horvath, Richard Fujsz und Mark Varga drei Stammspieler vorgeben, siegte am Ende aber dennoch. Nach rund 20 Minuten traf Christian Janisch zur Führung. Wolfau glich kurz nach Seitenwechsel per Elfer aus, wenig später besiegelte Joachim Paraptits den Endstand. Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath sprach von einem umkämpften Spiel: „Wolfau startete in beide Hälften besser, am Ende machen wir aber mit ein bisserl Glück auch noch das 3:1.“ Für die Wölfe setzte es wiederholt keine Punkte. „Spielerisch war das aber auf jeden Fall in Ordnung“, so Sektionsleiter Christian Petz und „mindestens ein Punkt war sicher drin“.

STATISTIK:

ASK MARKT NEUHODIS - SV WOLFAU 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (17.) Janisch, 1:1 (55.) Santor, 2:1 (76.) Parapatits.

Reserve: 0:2 (Eigentor 2).

SR: Stevic (MN: gut/W: durchschnitt).- Markt Neuhodis, 100.

Markt Neuhodis: Baliko; Wind, Dorner, Havasi, Steinreiber; Wanger, Johannes Horvath (70. Liszt); Werderitsch (92. Reiter), Tamas, Janisch (59. Habetler); Parapatits.

Wolfau: Csar; Lang, Kuich, Lukitsch (90. Nunner), Madl (80. Korytin); Koller, Waldl, Cerovecki, Jazvic; Fink, Santor.

SIGET - KIRCHFIDISCH 3:0. Der UFC Siget landete einen klaren Heimerfolg gegen den SV Kirchfidisch. Dabei diktierte die Elf von Johann Osztovits von Beginn an und ließ den Gästen kaum Chancen. Der starke David Ruzsas stellte vor der Pause per Doppelpack auf 2:0. In weiterer Folge ließ der UFC einige gute Möglichkeiten liegen. David Sagmeister markierte dann in der Schlussphase das überfällige 3:0. „Es war ein sehr guter Auftritt von uns. Wir waren klar überlegen und hätten auch höher gewinnen können“, zeigte sich Siget-Obmann Alexander Takacs zufrieden. Der SVK musste nach zuletzt guten Leistungen einen „kleinen Rückschlag“ hinnehmen, wie Obmann Christian Schaffer sagte: „Das war ein Spiel zum Vergessen. Wir waren zu weit von den Leuten weg und hatten über die gesamte Dauer keinen Zugriff.“

STATISTIK:

UFC SIGET - SV „CHRISTBÄUME FRÖHLICH“ KIRCHFIDISCH 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (7.) Ruzsas, 2:0 (38.) Ruzsas, 3:0 (87.) Sagmeister.

Reserve: 4:4 (Eberhardt 2, Reiner, Reitmeier; Eder 2, Sofijanovic, Lichtl).

SR: Bauer (S: sehr gut/K: durchschnitt).- Zickenbachstadion, 95.

Siget: Konetsny; Saurer (71. Tiwald), Plank, Macesic, Ringbauer; Ruzsas, Sulyok, Vucelic (88. Renner), Sagmeister (88. Reiner); Proykov (71. Cejvanovic), Kiss.

Kirchfidisch: Maitz; Nemes, Halmosi, Csencsits; Drexler (71. Gaal), Szabo, Posch (63. Herczeg), Schaffer; Horvath, Stumpf; Faggyas (71. Eder).

SCHACHENDORF - DEUTSCH SCHÜTZEN 0:0. Torloses Remis zwischen dem SC Schachendorf und dem SV Deutsch Schützen! Bereits im Sommer, beim Schützer Gastspiel in Schachendorf, trennten sich die beiden Unentschieden ( 1:1), jetzt gab es erneut eine Punkteteilung. Über weite Strecken entwickelte sich dabei ein ausgeglichenes Duell. Die Gäste erzielten vor der Pause einen Treffer, Schiedsrichter Fleck entschied dabei aber auf Abseits. Nach Seitenwechsel präsentierte sich erst Schachendorf stärker, zum Schluss drückte nochmals der SVDS, aber ohne Torerfolg. Die Schützer rutschen mit dem X auf Platz vier zurück. Schachendorf bleibt an letzter Stelle, konnte den Abstand nach vor aber wieder ein wenig verringern.

STATISTIK:

SC „AUER LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG“ SCHACHENDORF - SV DEUTSCH SCHÜTZEN 0:0.-

Reserve: 4:3 (Andreas Marlovits, Reiger, Habetler, Simon; Wachter, Jakob Laky, Julian Wallner).

SR: Fleck (S: gut/DS: gut).- Schachendorf, 80.

Schachendorf: Szep; Cernut, Nemeth, Wagner, Marlovits (89. Reiger); Kovacs, Dorner, Konrad, Puskarits; Zilic, Varga (46. Krznaric).

Deutsch Schützen: Horvath; Gesslbauer, Topor, Toth, Max Wiesler; Pakai, Zimmermann; Kilian Wallner (75. Turi), Makai, Zimits (65. Dominik Laky); Andi Wallner (65. Kovacs Braun).